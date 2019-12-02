Как устроен газопровод "Сила Сибири" и что даст его запуск

В понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустили газопровод "Сила Сибири", который строился с 2014 года. Первые полгода он будет работать в режиме пусконаладки оборудования без гарантированных объемов. Хотя в ноябре текущего года "Газпром" объявил, что полностью готов к поставкам газа в Китай.
Рассказываем, как должна работать "Сила Сибири".
По какому маршруту проходит газопровод?
"Сила Сибири" — магистральный газопровод на востоке России, который проходит по территории Республики Саха (Якутия), Иркутской и Амурской областей до Благовещенска, находящегося на границе с Китаем. Трубопровод транспортирует газ из двух месторождений: Чаяндиского и Ковыктинского. При этом второе еще только разрабатывается, и газ из него начнет поступать в систему ориентировочно в 2023 году.
Протяженность "Силы Сибири" — более 3 тыс. км, а вместе с китайской частью она превышает 4,5 тыс. км.
Сколько газа Россия будет поставлять?
Максимальная экспортная производительность "Силы Сибири" — 38 млрд м³ газа в год. На такую мощность "Газпром" планирует выйти к 2025 году, а пока он будет поставлять в Китай минимум 5 млрд м³ газа в 2020 году, 10 млрд м³ газа — в 2021 году и 15 млрд м³ газа — в 2022 году. Всего за 30 лет, на которые заключен контракт, китайские потребители получат более 1 трлн м³ газа, уточнил глава российской компании Алексей Миллер.
Общая сумма контракта, по данным на 2014 год, составила $400 млрд, но ни цена, ни полная стоимость проекта так и не раскрывались. Российская монополия только настаивает, что стоимость газа будет на уровне поставок в европейское дальнее зарубежье. Так, в I квартале 2019 года средняя цена реализации на этом направлении составила $254 за 1 тыс. м³.
Также стороны уже обсуждают возможное увеличение мощностей трубопровода. Еще в 2015 году "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили соглашение о развитии "западного маршрута" трубопроводных поставок газа ("Сила Сибири 2").
Почему "Сила Сибири" важна для России?
Совокупный объем добычи двух месторождений составит около 50 млрд м³ газа в год. Кроме экспорта газа в Китай, это позволит также обеспечить внутренние потребности Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Кроме того, "осуществление таких трансрегиональных проектов внутри страны, безусловно, способствуют развитию многих регионов: регионы, которые получают такой объект у себя на территории, впоследствии получают дополнительную инфраструктуру, дополнительные рабочие места", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Важным элементом технологической цепочки поставок газа по "Силе Сибири" станет Амурский газоперерабатывающий завод. Он позволит выделять из газа дополнительные компоненты, на которых можно заработать, — пропан, бутан, этан и гелий, отметил заведующий отделом исследований энергетического комплекса мира и России в Институте энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин. Также реализуется проект расширения мощностей газопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска.
Дмитрий Песков также считает, что реализация проекта "очень важна не только для России, но и для тех стран, которые потенциально могут стать покупателями [газа]".
Чем проект выгоден Китаю?
Китай — крупнейший в мире потребитель и импортер энергоресурсов. По данным Международного экономического агентства (МЭА), которые приводит The Washington Post, только за последние пару лет китайское потребление газа выросло на 33%. При этом в 2018 году 48% спроса пришлось именно на импорт. Спрос меняется из-за общего роста китайской экономики в последние годы и решения властей перевести экономику с угля на более экологичный газ.
В этих условиях российский трубопроводный газ дополнит поставки от китайских месторождений и может оказаться дешевле СПГ, который доставляют танкерами, отметили в агентстве Bloomberg. Тем более рынок прогнозирует дальнейший рост спроса китайской экономики на энергоресурсы. По словам Вячеслава Кулагина, к 2040 году спрос на газ в Китае может вырасти в четыре-пять раз, по азиатскому региону в целом — в 2,5 раза. Другое дело, что ресурсная база "Силы Сибири" ограничена, и расширить ее можно было бы за счет ямальских месторождений, с которых газ сейчас идет в Европу. Но это и технически, и экономически трудно.
В Китае считают "Силу Сибири" стратегическим важным проектом для сотрудничества обеих стран.
Что о российско-китайском проекте думают на Западе?
В Bloomberg назвали "Силу Сибири" страховкой России на случай ухудшения отношений с Европой и допустили, что после того, как газ пойдет на восток, европейским потребителям, возможно, придется платить больше. Но противопоставлять этот газопровод европейскому направлению не корректно, отмечают эксперты.
Так, ресурсная база "Силы Сибири" никогда не предназначалась для поставок в Европу, объяснил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Ее всегда планировалось использовать для восточных регионов России и поставок в страны Азиатско-тихоокеанского региона. По словам Кулагина, это направление обсуждалось еще 20 лет назад, но тогда не было ни спроса, ни технических возможностей для реализации подобного проекта.
Кроме того, на европейском направлении в отличие от восточного работает уже давно сложившаяся газотранспортная разветвленная система. Потому новые проекты подключать здесь сравнительно легко — они встраиваются в уже действующие магистрали, объяснил Вячеслав Кулагин. На востоке проекты же приходится разрабатывать почти с нуля, что требует значительных затрат, но дает и стимулы для развития экономики.
Также объемы поставок в Китай пока не идут в сравнение с поставками в Европу, куда в 2018 году "Газпром" направил больше 200 млрд куб. м. газа, подчеркнул рыночный аналитик Михаил Крутихин.
А что касается, например, постоянной критики США против "Северного потока — 2", то сибирский трубопровод выгодно отличает независимостью. Это проект двух стран, не имеющих никаких транзитных препятствий и следовательно внешних рычагов влияния, отметил Сергей Правосудов.