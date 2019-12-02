Как устроен газопровод "Сила Сибири" и что даст его запуск

Максимальная экспортная производительность "Силы Сибири" — 38 млрд м³ газа в год. На такую мощность "Газпром" планирует выйти к 2025 году, а пока он будет поставлять в Китай минимум 5 млрд м³ газа в 2020 году, 10 млрд м³ газа — в 2021 году и 15 млрд м³ газа — в 2022 году. Всего за 30 лет, на которые заключен контракт, китайские потребители получат более 1 трлн м³ газа, уточнил глава российской компании Алексей Миллер.

Общая сумма контракта, по данным на 2014 год, составила $400 млрд, но ни цена, ни полная стоимость проекта так и не раскрывались. Российская монополия только настаивает, что стоимость газа будет на уровне поставок в европейское дальнее зарубежье. Так, в I квартале 2019 года средняя цена реализации на этом направлении составила $254 за 1 тыс. м³.

Также стороны уже обсуждают возможное увеличение мощностей трубопровода. Еще в 2015 году "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили соглашение о развитии "западного маршрута" трубопроводных поставок газа ("Сила Сибири 2").