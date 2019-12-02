Набиуллина заявила, что процесс "очистки" банковского сектора России почти завершен

"Мы проводили большую работу по очистке, или по оздоровлению, банковской системы, и, по нашей оценке, банковская система устойчива <…> Мы оцениваем, что она (эта работа) уже в завершающей стадии, вы можете увидеть это, в том числе, по статистике того, как мы отзываем лицензии в банках, - гораздо меньше уже отзываем. И у менее значимых банков в этом году отозвали лицензии - у банков, активы которых составляют где-то 0,1% [совокупных активов банков РФ]", - отметила Набиуллина, подчеркнув, что банковская система в России работает стабильно.

При этом глава регулятора подчеркнула, что ЦБ будет "выводить с рынка хронически неустойчивых игроков". "Мы проводим работу, когда выявляем проблемы в банках, для того, чтобы собственники банка, менеджеры банка сами справились с ситуацией, и в основном, конечно, они справляются. Рабочие моменты бывают у всех, у нас никакого плана по отзыву лицензий нет. Или задают вопрос - сколько банков останется? У нас никаких планов по количеству банков нет", - сказала она. Ранее глава регулятора отмечала, что наиболее сложный этап оздоровления российского банковского сектора уже пройден.

Банк России оценивает вероятность рецессии глобальной экономики в 2020 году как низкую, также сообщила глава регулятора. "Многие сейчас эксперты действительно снижают свои прогнозы по темпам экономического роста, многие предсказывают рецессию. То мы, в ЦБ, оцениваем вероятность рецессии в 2020 года как достаточно низко вероятную. Хотя, надо сказать, что мировая рецессия обычно - это не отрицательные темпы. Эксперты обычно называют мировую рецессию, темпы роста где-то меньше 2%", - сказала она.

Набиуллина отметила, что, по оценке Банка России, мировая экономика будет расти на уровне около 3%. "Это создает риски для многих стран, в том числе, мы видим, что падает спрос на товары российского экспорта, цены на экспортные товары снижаются. Многие страны включены в глобальные производственные цепочки благодаря глобализации. И, конечно, темпы экономического роста беспокоят многих", - сказала она.

"Внешняя ситуация не будет очень благоприятная, в этой ситуации очень важно сохранять финансовую, ценовую стабильность, макроэкономическую устойчивость и находить внутренние источники для развития российской экономики", - добавила глава ЦБ.

Отрицательные ставки по депозитам в евро

Помимо этого, Набиуллина сообщила, что Банк России не видит необходимости вводить отрицательные ставки по депозитам в евро. "У нас действительно в соответствии с законодательством вклады не могут иметь отрицательные ставки, и мы не обсуждаем введение отрицательных ставок для депозитов граждан. Мы видим, что банки сейчас вводят повышенные комиссии на операции с евровыми счетами либо не принимают вообще депозиты в евро. Пока проблема, на наш взгляд, не очень большая, но мы видим, что она останется", - отметила глава регулятора.

По словам Набиуллиной, такая проблема возникла в связи с тем, что в еврозоне действуют отрицательные ставки, и когда банки привлекают вклады в евро, им нужно размещать эти средства. "И если они размещают в евровые активы, по которым отрицательная ставка, это может повлечь дополнительные убытки. Поэтому они стараются этого не делать", - добавила она.

Глава ЦБ РФ подчеркнула, что регулятор продолжит мониторить эту ситуацию. "Но на наш взгляд, пока она не имеет какого-то такого масштабного значения для того, чтобы вводить изменения в законодательство", - сказала она.