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Колебания курса рубля
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Курс евро вырос до 71 рубля впервые с 1 ноября 2019 года

Курс доллара также увеличился до 64,49 рубля

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже вырос на 0,18% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 71 рубль, свидетельствуют данные торгов на 10:25 мск.

В последний раз курс евро находился на отметке в 71 рубль 1 ноября текущего года. По состоянию на 10:32 мск курс евро растет на 0,28% - до 71,07 рубля.

Курс доллара к рублю также растет - на 0,27%, до 64,49 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,1% и составила $61,15 за баррель.

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РоссияКолебания курса рубля
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