"Сила Сибири" позволит обеспечить газом объекты "Восточного"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Амурской области Василий Орлов обсудили вопросы развития стратегического сотрудничества в связи с запуском в эксплуатацию магистрального газопровода "Сила Сибири". Отмечено, что этот проект создает дополнительные условия для ускорения социально-экономического развития Амурской области, а также позволит обеспечить газом объекты космодрома "Восточный". В первую очередь, за счет сетевой газификации. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном по итогам встречи.

"В этом году компания завершила сооружение и готовит к вводу в эксплуатацию газопровод-отвод с газораспределительной станцией (ГРС) к г. Циолковскому. Продолжается работа, связанная со строительством межпоселкового газопровода от этой ГРС. Он позволит обеспечить газом городскую котельную и объекты космодрома "Восточный". Завершено проектирование газопровода-отвода, ГРС и межпоселкового газопровода к г. Свободному. Компания приступит к строительству объектов после получения положительных заключений госэкспертизы", - говорится в сообщении.

"Газпром" разработал проект программы развития газоснабжения и газификации региона до 2026 года. Документ предполагает газификацию 38 тыс. домовладений и 33 котельных. В настоящее время он находится на согласовании в правительстве Амурской области.

Отдельное внимание стороны уделили развитию рынка труда. В частности, реализуемый "Газпромом" проект строительства Амурского газоперерабатывающего завода позволит создать около 3 тыс. постоянных рабочих мест. Ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса завода намечен на 2021 год.

В понедельник президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири", по которому газ с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. "Газпром" подписал договор о "восточном" маршруте (то есть о "Силе Сибири") с китайской CNPC 21 мая 2014 г., экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. метров в год. Трасса газопровода протяженностью около 3 тыс. км проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.