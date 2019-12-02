Набиуллина считает, что россиянам должно быть выгодно хранить сбережения в рублях

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россиянам должно быть выгодно хранить сбережения в рублях, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы считаем, что населению должно быть выгодно хранить средства в национальной валюте, потому что население в основном зарабатывает и тратит в рублях. Для этого, чтобы у рубля не уменьшалась покупательная способность, должна быть низкая инфляция и низкие инфляционные ожидания населения", - сказала она.

По ее словам, россияне должны быть уверены в долгосрочной низкой инфляции. "Поэтому мы много делали для того, чтобы появилась долгосрочная уверенность у людей в низкой инфляции. Что это не краткосрочный период, это надолго, что инфляция всегда будет под контролем у государства, у ЦБ", - отметила глава регулятора.

Также Набиуллина указала на то, что ЦБ РФ развивает финансовые инструменты в рублях, которые могут быть интересны гражданам РФ.

"В этом году мы видим достаточно серьезный приток розничного инвестора на фондовый рынок. У нас три миллиона человек участвуют физических лиц на фондовом рынке. Люди ищут альтернативы для своих сбережений, для вложения средств, и важно здесь дать им выбор, в том числе более доходный", - считает глава ЦБ.