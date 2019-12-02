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Россия снизила производство бензина в ноябре на 3,1%

По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, оно составило 3,28 млн тонн

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Производство бензина в России в ноябре 2019 года сократилось на 3,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 3,28 млн тонн. По итогам января - ноября НПЗ увеличили производство бензина на 2,4%, до 36,6 млн тонн, сообщается в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Дизельного топлива в январе - ноябре произведено 71,39 млн тонн, что на 1,4% больше, чем годом ранее, топочного мазута - 41,76 млн тонн (снижение на 0,5%), прочих нефтепродуктов - 11,57 млн тонн (снижение на 1,7%).

В целом за 11 месяцев 2019 года первичная переработка нефтяного сырья в России сократилась на 0,7%, до 260,2 млн тонн, в ноябре - выросла на 2,2%, до 24,36 млн тонн.

Добыча нефти

Добыча нефти и газового конденсата в РФ в ноябре 2019 года снизилась на 1,2%, до 46,02 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За январь - ноябрь 2019 года добыча выросла на 1%, до 512,5 млн тонн.

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), "Роснефть" в ноябре снизила добычу нефти на 2%, до 17,9 млн тонн (с начала года увеличила на 0,9%, до 199,2 млн тонн). Добыча "Лукойла" за тот же период сократилась на 1,1%, до почти 6,7 млн тонн (с начала года - плюс 0,2%, до 75,4 млн тонн). "Сургутнефтегаз" в ноябре нарастил добычу на 0,1%, до 5 млн тонн (с начала года уменьшение на 0,1%, до 55,57 млн тонн). Компания "Газпром нефть" в ноябре добыла чуть больше 4,8 млн тонн, что на 0,6% ниже показателя ноябре 2018 года (с начала года компания увеличила добычу на 0,5%, до 55,47 млн тонн).

Добыча "Татнефти" в ноябре снизилась на 3,8% - до 2,4 млн тонн (с начала года рост на 1,5%, до 27,3 млн тонн), добыча нефти и конденсата у "Новатэка" в ноябре составила 0,97 млн тонн (сокращение на 1,1%), с начала года - 10,87 млн тонн (рост на 1,1%).

Операторы соглашений о разделе продукции (СРП) нарастили добычу с начала года на 6,8% - до 13,5 млн тонн.

Экспорт нефти

Экспорт нефти из России в ноябре 2019 года составил 20,916 млн тонн, что на 4,2% меньше, чем годом ранее.

За январь - ноябрь этого года экспорт увеличился на 4,1%, почти до 244,3 млн тонн.

Поставки российской нефти в дальнее зарубежье в ноябре снизились на 4,8%, до 19,35 млн тонн, в ближнее зарубежье - выросли на 4%, до 1,5 млн тонн. Транзит увеличился на 22% и составил 1,48 млн тонн.

При этом за январь - ноябрь экспорт нефти в ближнее зарубежье снизился на 3,6%, до 15,9 млн тонн.

На внутренний рынок в ноябре поставлено 25 млн тонн нефти, что на 4,3% больше, чем годом ранее. За январь - ноябрь поставки на внутренний рынок снизились на 0,2%, до 265,2 млн тонн.

Добыча угля

Добыча угля в РФ в январе - ноябре 2019 года снизилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 0,3%, до 398,8 млн тонн, объемы экспорта выросли на 0,2%, до 178,6 млн тонн.

Добыча угля в ноябре выросла на 0,3%, до 38,9 млн тонн. Экспорт в ноябре увеличился на 0,6%, до 16,2 млн тонн.

Поставки российского угля на внутренний рынок за 11 месяцев увеличились на 0,1%, до 163,5 млн тонн, за ноябрь снизились на 1,8% и составили 16,6 млн тонн.

Выработка электроэнергии 

Выработка электроэнергии в РФ в январе - ноябре 2019 года выросла на 0,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года - до 991,4 млрд кВт ч. При этом потребление электроэнергии в отчетном периоде выросло на 0,2%, до 971,9 млрд кВт ч.

В ноябре выработка электроэнергии в России выросла на 0,8%, до 98,7 млрд кВт ч, а потребление - на 0,2%, до 96,4 млрд кВт ч.

Значительный рост выработки электроэнергии зафиксирован на солнечных и ветряных электростанциях. Так, в январе - ноябре 2019 года на этой категории электростанций произведено 1,5 млрд кВт ч электроэнергии, что на 57,9% больше, чем годом ранее. В ноябре этот показатель возрос на 80% к уровню ноября 2018 года и составил 0,1 млрд кВт ч.

Выработка электроэнергии в Единой энергосистеме России за январь - ноябрь выросла на 1,3% и составила 977 млрд кВт ч, а в ноябре - на 1,3%, до 97,3 млрд кВт ч.

Экспорт электроэнергии

Россия в январе - ноябре 2019 года увеличила экспорт электроэнергии на 7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 19,1 млрд кВт ч. При этом в ноябре экспорт электроэнергии вырос на 24,6%, до 2,3 млрд кВт ч.

Рост экспорта электроэнергии в страны вне СНГ с начала года составил 9,9% - до 15,6 млрд кВт ч, в ноябре этот показатель вырос на 2,2% - до 1,4 млрд кВт ч.

В страны СНГ с начала года экспорт снизился на 4,1% - до 3,5 млрд кВт ч, в ноябре - вырос на 84,3%, до 0,9 млрд кВт ч.

Импорт электроэнергии с начала года снизился на 75,7% - до 1 млрд кВт ч.

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