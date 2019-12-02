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Россияне совершили через Систему быстрых платежей 5 млн операций на 40 млрд рублей

Система работает уже 10 месяцев, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россияне перевели через разработанную Банком России Систему быстрых платежей (СБП) более 40 млрд рублей, совершив около 5 млн операций. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Она [Система быстрых платежей] работает уже 10 месяцев, и количество операций - где-то около 5 млн, и объем этих операций - больше 40 млрд руб. При этом эта же операция сейчас пока между физическими лицами, переводы физических лиц. И средний там не очень большой, 8,8 тыс. рублей, наверное, средний чек. То есть объем операций достаточно большой. Банкам это интересно, людям это интересно, и мы развиваем функционал этой системы", - сказала она.

Набиуллина напомнила, что сейчас в СБП идет тестирование функции оплаты товаров и услуг, которая, по мнению ЦБ, в следующем году получит широкое распространение. Также в планах регулятора добавить в систему возможность оплаты обязательных платежей, таких как налоги, счета за жилищно-коммунальные услуги.

Помимо этого, в СБП сейчас тестируется функция платежей по инициативе получателя средств, которая может быть востребовано на рынке финансовых услуг. "Также уже сейчас тестируются так называемые пул-платежи через Систему быстрых платежей, это когда платеж происходит по инициативе получателя денег. Так могут пополняться, например, счета брокерских компаний, управляющих компаний, и людям будет удобней пользоваться даже услугами финансового рынка", - добавила глава ЦБ.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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