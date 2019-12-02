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Комитет Госдумы одобрил ко II чтению освобождение от НДФЛ продажи энергии с ВИЭ-станций

Под определение микрогенерации попадают проекты с установленной мощностью до 15 кВт, которые используют для производства электроэнергии для собственных бытовых и производственных нужд

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, освобождающий россиян от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), полученные в результате продажи излишков электроэнергии, произведенной на собственных электростанциях малой мощности на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Документ инициирован правительством РФ в соответствии с планом стимулирования развития микрогенерации в России.

Под определение микрогенерации попадают ВИЭ-проекты с установленной мощностью до 15 кВт, которые используются потребителем для производства электроэнергии для собственных бытовых и производственных нужд. Предполагается, что потребитель сможет продавать излишки произведенной электроэнергии в сеть.

Предусматривается, что норма в части освобождения доходов, полученных налогоплательщиками от продажи электрической энергии, будет применяться до 1 января 2029 года.

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