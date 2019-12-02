Россия начала поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири"

ТАСС, 2 декабря. Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в понедельник, старт эксплуатации газопровода был дан в ходе телемоста с участием президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.