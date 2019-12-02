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Россия начала поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири"

Газопровод ввели в эксплуатацию в ходе телемоста с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
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© REUTERS/Maxim Shemetov

ТАСС, 2 декабря. Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в понедельник, старт эксплуатации газопровода был дан в ходе телемоста с участием президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

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"Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Си Цзиньпин, из диспетчерской компрессорной станции "Атаманская" осуществляется управление линейным краном подачи газа в газотранспортную систему Китайской Народной Республики. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана", - сказал Миллер.

После разрешения Путина глава "Газпрома" сказал: "Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Си Цзиньпин, кран открыт. Газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики".

 

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