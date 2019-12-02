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Комитет Госдумы одобрил отмену банковских комиссий за перечисление курортного сбора

Госдума рассмотрит законопроект на заседании 5 декабря

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, в соответствии с которым при перечислении операторами курортного сбора денежных средств, поступивших от уплаты курортного сбора в бюджет субъекта РФ, комиссионное вознаграждение кредитными организациями не взимается. Документ инициирован правительством РФ. Госдума рассмотрит законопроект на заседании 5 декабря.

При реализации закона от 29 июля 2017 года "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" субъектами РФ - участниками эксперимента обозначена проблема, связанная с возможностью увеличения финансовой нагрузки на операторов курортного сбора в связи с взиманием кредитными организациями комиссионного вознаграждения при перечислении курортного сбора в бюджет субъекта РФ. Документ разработан для снижения финансовой нагрузки на операторов курортного сбора в связи с перечислением платы за пользование курортной инфраструктурой в бюджет субъекта Российской Федерации, на территории которого проводится эксперимент, говорится в пояснительной записке.

В июле 2017 года в РФ принят закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля - в Краснодарском крае. Введение туристского сбора предполагается, в том числе при посещении культурных, рекреационных, исторических объектов.

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