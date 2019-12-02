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Россияне за три дня "черной пятницы" потратили в интернет-магазинах 22,3 млрд рублей

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отметил, что наибольшим спросом пользовалась электроника и бытовая техника

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Онлайн-продажи в России за три дня акции "черная пятница" (29 ноября - 1 декабря) выросли почти на 30%, до 22,3 млрд рублей против 17,4 млрд рублей за аналогичный период прошедшего года. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

"Общий оборот акции в интернете побил прошлогодний рекорд. По нашим расчетам, россияне совершили покупок онлайн на сумму 22,3 млрд рублей против 17,4 млрд в 2018 году", - сказал он. Наибольшим спросом, отметил Соколов, пользовалась электроника и бытовая техника. При этом в число популярных категорий вошли не только смартфоны и гаджеты, но и бронирование отелей и доставка продуктов.

"Черная пятница" уже завоевала доверие россиян, в акции достаточно активно участвуют практически все возрастные группы населения, наиболее активна молодежь от 25 до 34 лет (25% аудитории). Интересно, что мужчинам скидки оказались интереснее, чем женщинам. На регионы пришлось 65% аудитории, что в очередной раз доказывает, что "черная пятница" в России прижилась", - заключил президент АКИТ.

Общая сумма платежей в период акции "черная пятница" в интернет-магазинах, которые проводят платежи через "Яндекс.Кассу", выросла более чем в два раза относительно показателя в предыдущие выходные. "Средний чек также вырос и составил 1039 рублей. Большинство покупок люди делали в магазинах одежды, обуви и аксессуаров - на них пришлось около 47% от общего оборота в эти выходные. Средний чек составил 1398,41 рубля", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В пресс-службе компании "Платформа ОФД" (крупнейший оператор фискальных данных России, который обрабатывает в онлайн-режиме данные более 900 тыс. касс по всей стране) подвели итоги первых двух дней акции. По данным экспертов, за 29-30 ноября 2019 года общий объем затрат россиян вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом "черной пятницы" 2018 года. "Средний чек покупки за исследуемое время составил 9510 рублей, что на 20% ниже, чем в те же дни неделю назад (22-23 ноября), и на 14% ниже, чем в дни распродаж "черной пятницы" прошлого года", - сообщили ТАСС в пресс-службе. Число покупок за исследуемый период выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом "черной пятницы" 2018 года.

В этом году "черная пятница" прошла в России в седьмой раз.

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