{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Газовый конфликт России и Украины

В Минэнерго Украины заявили, что новый раунд консультаций по газу может пройти 5 декабря

Глава ведомства Алексей Оржель подчеркнул, что переговоры Украины и России по газу можно назвать конструктивными

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок российского природного газа может состояться 5 декабря. Об этом заявил в понедельник министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Какие ближайшие даты. Это может быть 5 декабря предварительно", - сказал он.

Оржель также назвал конструктивными продолжающиеся переговоры Украины и России по газу. На пресс-конференции в Киеве он отметил, что Россия хочет, чтобы вопросы о транзите российского газа в Европу через украинскую территорию, поставок российского газа на Украину и предполагаемых долгов, касающимся газа, рассматривались единым пакетом.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
Реклама на ТАСС
Цифровая трансформация 2030
"Россети" используют опыт Mail.ru Group для цифровизации электросетевого комплекса
Предполагается, что это позволит максимально эффективно и качественно реализовывать концепцию цифровой трансформации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС