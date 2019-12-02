В Минэнерго Украины заявили, что новый раунд консультаций по газу может пройти 5 декабря

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок российского природного газа может состояться 5 декабря. Об этом заявил в понедельник министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Какие ближайшие даты. Это может быть 5 декабря предварительно", - сказал он.

Оржель также назвал конструктивными продолжающиеся переговоры Украины и России по газу. На пресс-конференции в Киеве он отметил, что Россия хочет, чтобы вопросы о транзите российского газа в Европу через украинскую территорию, поставок российского газа на Украину и предполагаемых долгов, касающимся газа, рассматривались единым пакетом.