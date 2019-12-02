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Россия вошла в топ-5 стран Европы по количеству платежей с помощью "умных часов"

Список возглавляют Нидерланды

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Россия вошла в пятерку европейских стран-лидеров по количеству оплат носимыми устройствами, к которым относят "умные часы", кольца или браслеты, поддерживающие встроенную технологию беспроводной передачи данных Near-Field Communication (NFC). Об этом сообщается в пресс-релизе международной платежной системы Mastercard.

"Нидерланды занимают первое место в Европе по платежам носимыми устройствами: здесь проходит каждая третья транзакция (33%). На втором месте - Великобритания (18%), далее идут Швейцария (8%) и Россия (7%). Это касается как активных устройств (требующих зарядки), так и пассивных (не требующих зарядки): браслетов, колец и обычных часов", - говорится в пресс-релизе.

По данным платежной системы, в мире больше всего платежей носимыми устройствами приходится на Австралию. США находятся в рейтинге на восьмой позиции, а все остальные места в первой десятке занимают европейские страны. В Mastercard отмечают, что общее число таких транзакций, проведенных в прошлом году, в Европе в 19,4 раза больше, чем в Северной Америке. Это связно с тем, что количество платежей, совершенных с помощью гаджетов, за год в европейских странах увеличилось в восемь раз. Новому тренду способствует широкое распространение девайсов с платежным функционалом. Так, возможность приобрести такой умный девайс есть в 26 странах Европы, при этом пользователям доступно более 30 видов таких средств оплаты.

В пресс-релизе отмечается, что сегодня каждый пятый взрослый человек носит "умные часы" или фитнес-браслет, и к 2020 году мировой рынок носимых устройств по всему миру достигнет оценочной стоимости в €30 млрд. При этом носимые устройства, по словам вице-президента по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстрорастущих европейских рынков Михаила Федосеева, "позволяют совершать платежи максимально удобно и непринужденно, обеспечивая при этом необходимую надежность и безопасность".

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