Авиакомпания "Азимут" в 2020 году планирует открыть рейсы из Ростова в Мюнхен и Прагу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 декабря. /ТАСС/. Крупнейший авиаперевозчик Юга России - авиакомпания "Азимут" - планирует приступить к выполнению регулярных рейсов в Мюнхен и Прагу из Ростова-на-Дону с 2020 года. Об этом ТАСС в понедельник сообщил исполнительный директор компании Эдуард Теплицкий.

"В следующем году международные полеты будут добавляться. В первую очередь мы весной открываем рейсы в Мюнхен. Мы получили уже назначение со стороны Российской Федерации как регулярный перевозчик, направлена уже нота МИД в Германию, поэтому мы в ближайшее время будем открывать продажи на летний сезон", - сказал он.

Кроме того, в 2020 году авиаперевозчик также намерен открыть рейсы из Ростова-на-Дону в Прагу. "Да, у нас в планах также есть и рейс из Ростова в Прагу", - отметил Теплицкий.

Отвечая на вопрос о развитии внутренних перелетов, собеседник ТАСС подчеркнул, что компания намерена сохранить уже действующие направления, а также увеличить по некоторым из них частоту рейсов. "На следующий год мы будем выдерживать все те направления, которые есть сейчас, на некоторых будем увеличивать частоты", - пояснил исполнительный директор.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит только из самолетов SSJ-100 улучшенной модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета. Сейчас в парке компании 11 самолетов Sukhoi Superjet 100, к 2022 году планируется расширение парка до 16 судов.