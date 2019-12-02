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В Молдавии заявили, что рассчитывают на льготный кредит от РФ на $500 млн

Деньги власти планируют направить на ремонт и строительство дорог

КИШИНЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Молдавия рассчитывает получить в России $500 млн под 1,5% годовых на ремонт и строительство дорог. Об этом президент республики Игорь Додон сообщил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов после брифинга.

"Мы не можем позволить себе взять кредит на коммерческих условиях. Он должен быть таким же привлекательным, как кредиты, предоставляемые нашими западными партнерами - Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком, которые финансируют инфраструктурные проекты со ставкой до 1,5% годовых", - сказал Додон. Он выразил надежду, что переговоры на этот счет с Москвой завершаться до конца года.

Обсуждение кредита ранее подтвердил также вице-премьер РФ Дмитрий Козак. При этом он отметил, что Россия должна быть уверена, что эти деньги пойдут на пользу экономике Молдавии и позволят ей исправно выполнять обязательства по возврату кредита.

Ранее премьер-министр республики Ион Кику сообщил, что в течение следующих нескольких лет Молдавия планирует направить на инфраструктурные проекты около €1,4 млрд. По его словам, часть средств Кишинев планирует получить в международных финансовых структурах, рассматривается выпуск государственных облигаций, а также межгосударственные кредиты.

Теги
РоссияМолдавия
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