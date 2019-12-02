Песков сообщил, что речь об отмене "северных" надбавок к зарплатам не идет

СОЧИ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти России не планируют отмену надбавок к зарплатам для работников северных регионов страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, об этом (отмене "северных" надбавок - прим. ТАСС) речь не идет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Отвечая на просьбу прокомментировать разницу в зарплатах в разных регионах страны, представитель Кремля напомнил о том, что факторы, влияющие на этот показатель, у тех или иных регионов могут сильно отличаться. "Подобная дифференциация, в том числе зарплат традиционно имеет место и обусловлена целым рядом критериев, - заметил он. - Эта ситуация абсолютно рабочая, она постоянно имеет место".