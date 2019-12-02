{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков сообщил, что речь об отмене "северных" надбавок к зарплатам не идет

Пресс-секретарь президента напомнил также о том, что факторы, влияющие на размер зарплаты, у тех или иных регионов могут сильно отличаться

СОЧИ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти России не планируют отмену надбавок к зарплатам для работников северных регионов страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, об этом (отмене "северных" надбавок - прим. ТАСС) речь не идет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Отвечая на просьбу прокомментировать разницу в зарплатах в разных регионах страны, представитель Кремля напомнил о том, что факторы, влияющие на этот показатель, у тех или иных регионов могут сильно отличаться. "Подобная дифференциация, в том числе зарплат традиционно имеет место и обусловлена целым рядом критериев, - заметил он. - Эта ситуация абсолютно рабочая, она постоянно имеет место".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Почти 65% многоквартирного жилья в России строится в 10 городских агломерациях
В их числе Москва, Санкт-Петербург и Краснодар
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС