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Цифровая трансформация 2030

"Россети" запустили первую систему накопления электроэнергии в ЦФО

Это позволит снизить нагрузку на электросетевое оборудование, устранить перегрузки сети, улучшить качество и надежность электроснабжения

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Компания "Россети Центр Белгородэнерго" (входит в "Россети Центр" группы "Россети") реализовала первый в Центральном федеральном округе (ЦФО) проект по внедрению системы накопления электроэнергии, сообщила компания "Россети Центр".

Использование системы накопления энергии снизит нагрузку на электросетевое оборудование, устранит режим перегрузки сети, улучшит качество и надежность электроснабжения. Внедрение нового оборудования обеспечит нормативный уровень напряжения в сети в пиковые периоды потребления, снизит недоотпуск и потери электроэнергии.

Инновационная система накопления электроэнергии реализована на базе литий-ионной аккумуляторной батареи, оснащенной полупроводниковым преобразователем, выполняющим функции зарядного устройства и инвертора при выдаче мощности, а также автоматическими системами управления и учета электроэнергии, устройством защиты от перегрузок. Накопитель мощностью 10 кВт установлен в рамках реконструкции участка воздушной линии подстанции "Западная" в микрорайоне "Юго-Западний" индивидуальной застройки Белгорода.

"Рабочий цикл накопителя разработан и запрограммирован на основании суточных графиков потребления электроэнергии. В ночные часы, когда люди отдыхают, устройство будет накапливать энергию, чтобы затем в вечернее время пиковых нагрузок на сеть, с 18:00 до 23:00, отдать ее потребителям. Кроме этого, накопитель обеспечивает мониторинг уровня напряжения и регулировку выдаваемой мощности отдельно на каждой фазе", - говорится в сообщении.

Технология накопления энергии применяется в различных установках - от бытовых устройств до электромобилей. Применение ее в энергетическом секторе сделает электроэнергию запасаемой и портативной, снимет необходимость строгой одновременности процессов ее генерации и потребления, уточнили в компании.

Проект цифровизации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

Теги
РоссияЦифровая трансформация 2030
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