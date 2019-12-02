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Комитет Госдумы одобрил расширение перечня безнадежных долгов перед бюджетом

Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании 5 декабря

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, расширяющий перечень случаев признания просроченных платежей в бюджет безнадежными ко взысканию. Речь идет о долгах компаний-банкротов и банкротов - физических лиц.

Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании 5 декабря.

Документ, который инициирован правительством РФ, вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ. Сейчас в Бюджетном кодексе есть сокращенный перечень случаев признания платежей безнадежными к взысканию - банкротство индивидуальных предпринимателей, ликвидация юридических лиц и смерть граждан.

Законопроект относит к таким случаям признание банкротом гражданина, который не является индивидуальным предпринимателем. Долг будет безнадежным и в случае исключение юрлица по решению регистрирующего органа из единого госреестра юрлиц. По мнению правительства, эти нормы "нивелируют риски необоснованного признания безнадежной к взысканию и последующего списания задолженности, потенциально возможной к поступлению в бюджетную систему РФ".

Допускается также возможность признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет в случае освобождения гражданина от исполнения наказания в виде штрафа в порядке амнистии и помилования.

Законопроект был разработан с учетом поручений президента РФ в целях совершенствования исполнения бюджетных полномочий администраторов доходов бюджета и устранения условий, способствующих росту дебиторской задолженности.

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