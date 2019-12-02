"РЖД Логистика" организовала первую транзитную отправку из Европы в Японию через Россию

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика" (дочерняя компания ОАО "РЖД") в рамках сервиса ускоренной доставки транзитных грузов Trans-Siberian LandBridge организовало успешную перевозку первого транзитного контейнера из Европы в Японию по территории Российской Федерации, следует из сообщения компании.

Тестовый 40-футовый контейнер, состоящий из различных сборных грузов, отправился из Гамбурга (Германия) в порт города Иокогама (Япония), уточняется в сообщении. Общее время груза в пути составило 22 дня. Маршрут проходил через погранпереход Малашевиче-Брест, далее по территории Белоруссии и России до Владивостока, откуда контейнер по морю был доставлен до пункта назначения.

Клиентом перевозки выступила одна из крупнейших экспедиторских компаний Японии Nippon Express Co., Ltd.

"Первый тестовый крупнотоннажный контейнер назначением в порт города Иокогама продемонстрировал японскому клиенту, что этот мультимодальный маршрут не только более чем в два раза быстрее доставки по морю, но и гарантирует безопасность груза в течение всего срока перевозки", - отметил генеральный директор АО "РЖД Логистика" Вячеслав Валентик.

Trans-Siberian LandBridge - новый мультимодальный транзитный сервис для ускоренной доставки грузов в контейнерах из Японии в Европу и в обратном направлении через порты Дальнего Востока и Транссибирскую железнодорожную магистраль. Сервис позволяет значительно снизить сроки перевозки грузов в сравнении с традиционными морскими маршрутами или транзитом через Китай.