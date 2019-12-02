В Венгрии заявили, что готовы к переговорам с "Газпромом" о долгосрочных поставках газа

ВЕНА, 2 декабря. /ТАСС/. Венгрия намерена начать переговоры с "Газпромом" о новом долгосрочном соглашении о поставках газа. Об этом сообщило в понедельник венгерское агентство MTI со ссылкой на венгерского министра иностранных дел и внешних экономических связей Петера Сийярто. Он провел переговоры в Будапеште с председателем совета директоров "Газпрома" Виктором Зубковым.

"В связи с тем, что Венгрия заинтересована в долгосрочном, предсказуемом и надежном сотрудничестве с "Газпромом", она готова начать переговоры по новому долгосрочному соглашению о поставках газа", - отметил глава МИД Венгрии.

16 октября в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления "Газпром" Алексея Миллера и министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто. На ней стороны обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере. Особое внимание было уделено развитию газотранспортной системы Венгрии.

В марте этого года Сийярто по итогам переговоров с Миллером заявил, что Венгрия получила от "Газпрома" гарантии поставок газа после 2019 года независимо от того, заключат ли Россия и Украина новое транзитное соглашение. Венгрия, как и сейчас, сможет закупать часть газа через Австрию. В июне на Петербургском международном экономическом форуме Венгрия и Россия договорились о дополнительных поставках по 2 млрд куб. м газа в 2019-2020 годах.