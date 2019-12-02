Песков: проработка проблемы преследования бизнесменов по статье УК об ОПГ продолжается

СОЧИ, 2 декабря. /ТАСС/. Проработка вопроса о непривлечении бизнесменов к уголовной ответственности по статье об организации преступного сообщества продолжается. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, ознакомился ли президент России Владимир Путин с письмом бизнес-омбудсмена Бориса Титова о сохраняющихся проблемах с этой статьей УК РФ.

"Вопрос статьи 210 [Уголовного Кодекса РФ "Организация преступного сообщества"] существует, он неоднократно затрагивался на совещании с участием главы государства. Президент давал поручения. Проработка продолжается, работа ведется по этой теме", - сказал Песков. Он добавил, что по этому вопросу поступает много предложений, "происходит обмен мнениями среди соответствующих ведомств на эту тему, есть определенные нюансы, которые учитываются".

Ранее газета "Ведомости" сообщила о письме Титова к Путину, в котором речь идет о просьбе инициировать проверку законности и обоснованности привлечения к уголовной ответственности по статье 210 Уголовного Кодекса ряда бизнесменов, обвиняемых в организации преступного сообщества или участия в нем. Бизнес-омбудсмен указывает, что в ряде случаев следствие оценивает как ОПГ обычные коммерческие структуры.