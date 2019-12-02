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В США возобновляют действие пошлин на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии

Это связано с тем, что данные государства проводят политику девальвации национальных валют

ТАСС, 2 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что возобновляет действие пошлин в отношении Аргентины и Бразилии на импорт стали и алюминия из этих стран в Соединенные Штаты из-за того, что данные государства проводят политику девальвации национальных валют. С таким заявлением он выступил на своей странице в Twitter.

"Бразилия и Аргентина стоят во главе масштабной девальвации своих валют, и это нехорошо для наших фермеров. В связи с этим я возобновлю пошлины на сталь и алюминий, которые ввозятся в США из этих стран", - написал американский лидер. Он отметил, что решение вступает в силу немедленно.

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