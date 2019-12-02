Авиакомпания "Руслайн" в пятый раз оштрафована на 100 тыс. рублей за задержки рейсов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Суд в Калужской области оштрафовал в пятый раз с начала года на 100 тыс. рублей авиакомпанию "Руслайн" за задержки девяти рейсов из аэропорта Белгорода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Белгородская транспортная прокуратура в ходе проверки установила, что авиакомпания "Руслайн" во второй половине августа в течение недели задерживала отправление девяти рейсов более чем на три часа. Причинами задержек, как и в предыдущих случаях, стала техническая неисправность воздушных судов и непредоставление резервных самолетов.

Прокуратура возбудила в отношении авиакомпании дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией). "Постановлением мирового судьи судебного участка № 5 Калужского судебного района Калужской области авиакомпания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - сообщили в ММТП.

Это уже пятый штраф, назначенный "Руслайну" в связи с задержками рейсов из Белгорода за 11 месяцев года. Ранее на авиакомпанию суд наложил штрафы по четырем аналогичным административным делам на общую сумму 400 тыс. рублей.