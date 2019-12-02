{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Авиакомпания "Руслайн" в пятый раз оштрафована на 100 тыс. рублей за задержки рейсов

Речь идет о задержках девяти рейсов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Суд в Калужской области оштрафовал в пятый раз с начала года на 100 тыс. рублей авиакомпанию "Руслайн" за задержки девяти рейсов из аэропорта Белгорода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Белгородская транспортная прокуратура в ходе проверки установила, что авиакомпания "Руслайн" во второй половине августа в течение недели задерживала отправление девяти рейсов более чем на три часа. Причинами задержек, как и в предыдущих случаях, стала техническая неисправность воздушных судов и непредоставление резервных самолетов.

Прокуратура возбудила в отношении авиакомпании дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией). "Постановлением мирового судьи судебного участка № 5 Калужского судебного района Калужской области авиакомпания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - сообщили в ММТП.

Это уже пятый штраф, назначенный "Руслайну" в связи с задержками рейсов из Белгорода за 11 месяцев года. Ранее на авиакомпанию суд наложил штрафы по четырем аналогичным административным делам на общую сумму 400 тыс. рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Медведев утвердил правила ввоза в Россию подержанных автомобилей жителями ДФО
Такая мера будет действовать один год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС