ЦБ приостановил действие лицензий у страховой компании "Орбита"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Банк России приостановил действие лицензий по добровольному личному страхованию и добровольному страхованию имущества у общества с ограниченной ответственностью "Орбита". Это следует из приказа ЦБ РФ.

"Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 26.02.2018 СЛ № 0326 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 26.02.2018 СИ № 0326 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании "Орбита" (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0326)", - отмечается в приказе регулятора.

Уточняется, что приостановление лицензии связано с неоднократным нарушением в течение года страховой компанией требований финансовой устойчивости и платежеспособности.

Также Банк России установил пятидневный срок для устранения выявленных нарушений и назначил в компанию временную администрацию.