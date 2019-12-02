{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ приостановил действие лицензий у страховой компании "Орбита"

Приостановление лицензии связано с неоднократным нарушением требований финансовой устойчивости и платежеспособности

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Банк России приостановил действие лицензий по добровольному личному страхованию и добровольному страхованию имущества у общества с ограниченной ответственностью "Орбита". Это следует из приказа ЦБ РФ.

"Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 26.02.2018 СЛ № 0326 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 26.02.2018 СИ № 0326 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании "Орбита" (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0326)", - отмечается в приказе регулятора.

Уточняется, что приостановление лицензии связано с неоднократным нарушением в течение года страховой компанией требований финансовой устойчивости и платежеспособности.

Также Банк России установил пятидневный срок для устранения выявленных нарушений и назначил в компанию временную администрацию.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Медведев утвердил правила ввоза в Россию подержанных автомобилей жителями ДФО
Такая мера будет действовать один год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС