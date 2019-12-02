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Армения планирует создать в Тульской области логистический центр

Такой центр позволит не допускать роста цен на экспортируемый товар

ТУЛА, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Армении планируют на принципах государственно-частного партнерства создать в Тульской области логистический центр для содействия экспорту товаров на российский рынок. Об этом сообщил посол Республики Армения в РФ Вардан Тоганян на встрече с губернатором региона Алексеем Дюминым.

"Географическая близость Тульской области, с одной стороны, к большому хабу московскому, с другой стороны, логистические возможности, трассы, которые объединяют с югом России и Кавказом, делают возможным превратить [ее] в некий центр логистических, складских, может быть, структур. <...> Эта идея давно у нас существует, мы понимаем, что в современном мире интересно государственно-частное партнерство, есть инвесторы и желающие, в том числе и среди наших соотечественников здесь, которые готовы бы были туда вкладывать", - сказал Тоганян.

По его словам, такой центр позволит за счет снижения транспортных и прочих сопутствующих расходов не допускать роста цен на экспортируемый товар. "Наличие двух крупнейших трасс - М-2 и М-4, доступность трех хабов авиационных - Шереметьево, Домодедово и Внуково, все способствует развитию необходимой инфраструктуры", - отметил Дюмин, добавив, что будет создана рабочая группа для проработки деталей проекта.

Тоганян отметил, что переговоры с потенциальными инвесторами и экспортерами планируется провести в рамках очередного Российско-армянского межрегионального форума. "Мы с нашими коллегами российскими готовим очередной Российско-армянский межрегиональный форум, который по идее пройдет в первом квартале 2020 года в Ереване под эгидой глав государств или глав правительств. <...> И как раз мы думаем, что в рамках этого форума будет еще некое экспо, где компании будут представлять то, что они для этого рынка хотят", - добавил он.

По данным пресс-службы правительства Тульской области, за девять месяцев 2019 года внешнеторговый оборот между регионом и Республикой Армения превысил показатели того же периода 2018 года на 35% и составил $5,7 млн. Экспорт тульских товаров за тот же срок вырос на 27%, достигнув $4,6 млн. "За последние пару лет кратно увеличивается наш экспорт в Россию. За эти девять месяцев [2019 года] у нас 22% рост экспорта в Россию, это рекорд за все постсоветское время", - сказал Тоганян.

Теги
РоссияДюмин, Алексей ГеннадьевичТульская область
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