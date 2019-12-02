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Власти Якутии рассчитывают на создание 2 тыс. новых рабочих мест благодаря "Силе Сибири"

Кроме того, в регионе ожидают роста налоговых отчислений в бюджет

ЯКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Газопровод "Сила Сибири", запущенный в Ленском районе Якутии на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, создаст более 2 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил ТАСС председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии Петр Гоголев в понедельник.

"Реализация проекта "Сила Сибири" - это новые рабочие места, более двух тысяч человек будут задействованы на объектах компании. В Якутии уже несколько лет реализуется программа "Местные кадры в промышленность", в которой участвуют более двух десятков компаний, в том числе "Газпром". Помимо новых рабочих мест и дополнительных налоговых поступлений в бюджет республики, проект поспособствует развитию сетевой инфраструктуры в западных и южных районах Якутии. Так, планируется ввод более 2,7 тыс. км магистральных газопроводов, 1,7 тыс. км газопроводов-отводов, межпоселковых газопроводов протяженностью 1,5 тыс. км, что позволит газифицировать Ленский, Олекминский, Алданский и Нерюнгринский районы", - сказал Гоголев.

Как отметил Гоголев, в перспективе находится подключение других газовых месторождений республики помимо Чаяндинского к "Силе Сибири", что "даст возможность другим производителям помимо "Газпрома" продавать и транспортировать свой газ". Согласно Стратегии социально-экономического развития Якутии на период до 2032 года с целевым видением до 2050 года планируется создание производств по сжиженному природному газу (СПГ), сжиженному углеводородному газу (СУГ), компримированному природному газу (КПГ) в зоне магистрального газопровода "Сила Сибири" в городах Ленск, Олекминск, Алдан и Нерюнгри.

В рамках реализации Концепции газификации регионов РФ с участием ПАО "Газпром" была принята Программа развития газоснабжения и газификации Якутии на период с 2016 по 2025 годы. Там предусмотрена газификация 30 населенных пунктов, общая протяженность планируемых к строительству газопроводов - 761 км, количество газифицируемых домовладений - 6 657 единиц, также запланирована газификация котельных, промышленных и сельскохозяйственных предприятий в количестве 90 единиц.

 

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