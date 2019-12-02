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Путин утвердил приведение УИК РФ в соответствие с законом о пенсионных изменениях

Уточнение о пенсионном возрасте вносится в статью, предусматривающую возможность пройти профобучение или получить среднее профобразование

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК), согласно которым ряд пенсионных льгот для заключенных наступает не после 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), а по достижении ими возраста, дающего право на страховую пенсию в соответствии с пенсионным законодательством. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон касается положений УИК, согласно которым осужденные лица пенсионного возраста могут привлекаться к труду по их желанию, а их ежегодный оплачиваемый отпуск увеличивается до 18 рабочих дней.

Кроме того, пункт о том, что удержания из заработной платы, пенсий и иных доходов этих лиц не могут превышать 50%, теперь будет затрагивать только тех, кто выходит на пенсию по новым правилам.

Также уточнение о пенсионном возрасте вносится в статью, предусматривающую возможность пройти профессиональное обучение или получить среднее профобразование. По действующему законодательству такое право есть у осужденных, являющихся инвалидами первой или второй группы, больных, страдающих хроническими заболеваниями, а также у осужденных мужчин старше 60 лет и осужденных женщин старше 55 лет при отсутствии медицинских противопоказаний.

Президент Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон об изменении пенсионной системы. Документом устанавливается увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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