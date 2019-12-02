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ЦБ: климатические риски могут оказать значительное влияние на финстабильность в мире

В России подходы к учету климатических рисков пока находятся на ранней стадии развития, отметил регулятор

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Климатические риски могут оказать значительное влияние на деятельность финансовых институтов и финансовую стабильность в целом, сообщается в очередном выпуске Обзора финансовой стабильности ЦБ РФ. При этом ЦБ отметил, что в России подходы к учету климатических рисков пока находятся на ранней стадии развития.

"Изменение климата может вести к росту кредитных, рыночных и операционных рисков, негативно отражаясь на финансовых результатах компаний. Все больше международных организаций и национальных регуляторов заявляют о необходимости разработки мер по оценке климатических рисков и стимулированию "зеленого" финансирования", - указано в докладе.

По данным ЦБ, работа в области анализа и учета влияния климатических рисков на финансовый рынок и финансовую стабильность, которая в РФ находится на ранней стадии развития, может проводиться посредством развития "зеленых" инструментов финансирования, стресс-тестирования финансовых организаций, наиболее подверженных климатическим рискам, оценки рисков реального сектора российской экономики, связанных с переходом на низкоуглеродные методы производства и распространением в мире новых экологических норм, для последующего включения данных сценариев в стресс-тестирование.

Развитие практик анализа климатических рисков

"Важную роль в перестраховании климатических рисков сыграет Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), созданная в 2016 году. В частности, обязательства страховщиков по выплате страхового возмещения в связи с ущербом в жилых помещениях граждан подлежат обязательной передаче в перестрахование в РНПК. В связи с этим вопрос учета климатических рисков в России становится все более актуальным", - отметил ЦБ.

По оценке регулятора, в России требуется дальнейшее развитие практик анализа климатических рисков. "Следует совершенствовать требования к раскрытию информации об экологических рисках, разрабатывать надзорную отчетность и агрегированную базу данных по стихийным бедствиям, а также внедрять стресс-тестирование экстремальных природных рисков в страховых компаниях, необходимость в котором будет возрастать по мере ухудшения климатических условий", - указал ЦБ.

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