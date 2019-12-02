ЦБ не нашел потенциальных рисков ликвидности брокеров в случае массового оттока клиентов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Банк России не выявил потенциальных рисков ликвидности брокеров в случае массового оттока клиентов. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

При оценке состояния ликвидности восьми крупных брокерских организаций, на которые приходится более 75% от совокупных активов отрасли, по собственным операциям наблюдается достаточно позитивная картина, отмечают в ЦБ.

"Практически у всех брокеров отсутствуют потенциальные проблемы с достаточностью ликвидных активов, даже при достаточно жестких предположениях: в рамках указанных оценок предполагается, что клиенты выведут с брокерских счетов 30% денежных средств", - сказано в материале.

При этом в ЦБ отметили существенные объемы потенциальных оттоков денежных средств по дебиторской задолженности, часть из которых приходится на операции со взаимосвязанными организациями. Тем не менее, высоколиквидные активы данных брокеров по большей части сформированы из денежных средств и ценных бумаг крупнейших российских эмитентов и их дочерних организаций, и их величина значительно превышает размер чистых оттоков денежных средств по собственным операциям, пояснил регулятор.

Риски брокеров

В ЦБ также обозначили, что у четырех из восьми проанализированных брокеров наблюдаются высокие уровни дебиторской задолженности, приходящиеся на их аффилированные организации. При этом около половины из указанной задолженности представляют собой операции с нерезидентами - преимущественно кипрскими организациями, из -за чего "существенная часть активов и операций финансовых групп, в которые входят поднадзорные организации, может выйти из прямого поля зрения регулятора". Тем не менее, как поясняется в материале ЦБ, наличие у крупных брокерских организаций со связанными компаниями операций, которые в силу специфики бизнеса нецелесообразно выполнять от своего имени, является одной из особенностей отрасли. Это может быть связано с оптимизацией организационной структуры брокерских групп для проведения маржинальных операций и оказания услуг в иностранных юрисдикциях.

Среди прочих рисков регулятор также отметил возможное негативное влияние на финансовые рынки потенциальный отказ брокеров от проведения клиентских операций и от маржинального кредитования. "Потенциальное возникновение проблем в брокерской отрасли может оказать влияние на финансовые рынки за счет существенного объема проводимых брокерами клиентских операций. Кроме того, брокеры могут воздействовать на рынок в том числе в случае прекращения маржинального кредитования клиентов. Прекращение данных операций может привести как к необходимости продажи клиентами активов, являющихся обеспечением по маржинальным операциям, так и к снижению объемов операций на рынке", - также отмечается в материале ЦБ.

По подсчетам ЦБ, за II и III кварталы 2019 года объемы торгов брокеров на фондовом рынке составили 40% от объема всех операций. При этом в отношении клиентских сделок брокеры занимают доминирующее положение на рынке. Их доля составляет 64% от совокупного объема всех клиентских сделок на фондовом рынке. Наибольшее предпочтение клиенты брокеров отдают операциям с акциями, которые составляют 75% от совокупных сделок всех участников торгов. Доля собственных сделок брокеров на фондовом рынке является не столь значимой - 11% от совокупного объема собственных сделок всех участников торгов.