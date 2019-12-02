ЦБ РФ может ввести меры по ограничению долговой нагрузки ряда крупных компаний

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Высокий уровень долговой нагрузки ряда нефинансовых организаций остается источником системного риска для банковского сектора России, поэтому ЦБ РФ рассматривает возможность использования макропруденциальных мер для ограничения долговой нагрузки таких заемщиков. Об этом сообщается в очередном выпуске Обзора финансовой стабильности ЦБ РФ.

"Банк России рассматривает возможность использования макропруденциальных мер для ограничения долговой нагрузки нефинансовых компаний с системно значимым абсолютным уровнем долга, обладающих повышенным уровнем долговых метрик", - говорится в документе.

Регулятор поясняет, что "высокий уровень долговой нагрузки ряда нефинансовых организаций продолжает оставаться источником системного риска для банковского сектора". "Это естественный тренд, но при этом концентрация рисков на крупных закредитованных заемщиках может являться источником риска для банковской системы", - отмечает ЦБ РФ.

В обзоре также сообщается, что ЦБ обсудил с банковским сообществом ситуацию с закредитованностью крупных компаний и провел обследование корпоративного портфеля ряда системно значимых кредитных организаций. "В целом кредитные организации согласны с тем, что наблюдается тенденция роста концентрации на крупнейших заемщиках в банковских кредитных портфелях, в связи с чем необходимо введение ограничительных мер в отношении чрезмерно закредитованных крупных нефинансовых компаний", - отмечается в документе.

По данным регулятора, некоторые банки предлагают учитывать отраслевую специфику при установлении критических пороговых значений финансовых коэффициентов.

Долговая нагрузка россиян

Долговая нагрузка населения по необеспеченным кредитам в III квартале выросла на 0,4 п.п. и на 1 октября достигла 8,9%, приблизившись к максимальному значению 9,3% в 2014 году.

"Долговая нагрузка населения по необеспеченным кредитам, рассчитываемая как отношение плановых платежей к располагаемым доходам населения, с 1 апреля по 1 октября 2019 года увеличилась на 0,4 п. п., до 8,9%, приблизившись к максимальному значению 9,3% в 2014 году. Основным фактором роста долговой нагрузки на макроуровне является медленный рост располагаемых доходов населения по сравнению с ростом ссудной задолженности, годовые темпы прироста которой достигли пика на конец мая (25,3%) и затем снизились до 23,5% на 1 октября", - говорится в докладе.

ЦБ отмечает, что спрос на кредиты растет в условиях снижения ставок. "Кредитование в значительной мере происходило за счет привлечения банками новых заемщиков, не имевших кредит на 1 января 2019 года (5,6 млн человек с начала 2019 года, или 21% заемщиков). Кроме того, с начала года 4 млн человек погасили задолженность по потребительским кредитам и не брали новых кредитов.

ЦБ неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребкредитования и долговой нагрузки россиян, которые заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат. Для ограничения рисков ЦБ с 1 октября 2019 года планирует установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки ПДН и полной стоимости кредита (ПСК). Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.