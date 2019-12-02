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Медведев утвердил правила ввоза в Россию подержанных автомобилей жителями ДФО

Такая мера будет действовать один год

ГОРКИ, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство утвердило сроком на год правила ввоза жителями Дальнего Востока подержанных автомобилей. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании с вице-премьерами.

"Меня просил Юрий Петрович [Трутнев] когда-то, мы подготовили так называемый временный порядок. Но поскольку проблема до сих пор не решена, хочу известить, что я подписал распоряжение правительства о том, чтобы установить правила ввоза на территорию России бывших в употреблении транспортных средств жителями Дальневосточного федерального округа", - сказал премьер-министр. Он уточнил, что срок действия такого решения составляет один год с момента подписания.

Он добавил, что важно понимать, что в конечном счете делать с этим вопросом. "Ко мне в социальных сетях обращались, говорили, что все склады уже заполнены и что это насущная проблема. Вот такое решение уже принято, но просил бы держать меня в курсе и информировать, что мы все-таки собираемся делать, потому что бесконечно все это продлевать, наверное, неправильно, надо предпринимать какие-то меры для решения задачи", - сказал Медведев и поручил правительству следить за этим вопросом.

В ноябре 2018 года Медведев утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей для жителей Дальнего Востока. По временным правилам, им разрешено ввозить по одному такому автомобилю в год, не оснащая его системой "ЭРА-ГЛОНАСС". Порядок действовал в течение года с момента принятия.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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