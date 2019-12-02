Кабмин разработал методику оценки проектов транспортной инфраструктуры

ГОРКИ, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство разработало методику оценки эффективности проектов в сфере транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании с вице-премьерами.

"Мы разработали методику оценки экономической эффективности инфраструктурных проектов в сфере транспорта. Я подписал постановление на днях", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что транспортная инфраструктура критически важна для России. "Нужно реконструировать существующие магистрали, строить новые, заниматься тоннелями, мостами, расширять сеть железнодорожных перевозок и модернизировать все транспортные узлы - аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы", - сказал премьер-министр. Он напомнил, что методика устанавливает формулу, которая позволит определять качественные показатели при оценке проектов.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пояснил, что на модернизацию и создание транспортной инфраструктуры в России до 2024 года будет потрачено 7 трлн рублей, из них бюджетных средств - около 3 трлн рублей. "Деньги не маленькие, вопрос эффективного использования этих денег - наш приоритет. Подготовленная методика учитывает как прямые, так и косвенные последствия таких инвестиций", - сообщил он.

Методика позволяет оценить вклад в рост ВВП, занятости населения, а также социальные эффекты. Прирост валового внутреннего продукта рассчитывается на основе прироста валовой добавленной стоимости, поступлений налоговых платежей в связи с реализацией и импортом товаров, работ, услуг, а также в связи с экономией времени в пути пассажиров и грузов, повышением безопасности перевозок, агломерационным эффектом и эффектом от ликвидации инфраструктурных ограничений.

Бюджетный эффект, согласно методике, рассчитывается как разность прироста налоговых и других обязательных платежей в бюджетную систему.