Михаил Миненков: создание логистического центра даст Невинномысску до 600 рабочих мест

СТАВРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Строительство оптово-распределительного центра X5 Retail Group в единственном моногороде Ставрополья Невинномысске позволит создать до 600 рабочих мест, сообщил в понедельник глава города Михаил Миненков.

"Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить достижение стабильного социально-экономического развития города. Это создание до 600 новых рабочих мест, привлечение дополнительных налоговых поступлений в город и край, создание предприятий в синергии с центром", - написал он на своей странице в Instagram.

Ранее в Минэкономразвития края сообщали, что региональный логистический центр X5 Retail Group стоимостью 1,62 млрд рублей строится на территории площадью 30,5 тыс. кв. м. Оптово-распределительный центр будет предназначен для хранения различных товаров, в том числе продуктов питания. После сортировки и комплектации товары будут направляться в розничные торговые точки.

Открытие оптово-распределительного центра "Невинномысск" предоставит новые возможности по хранению товаров народного потребления и продуктов питания для ставропольских сельскохозяйственных производителей и поставке их продукции в федеральную торговую сеть. Запуск запланирован на 1 сентября 2020 года.

Невинномысск с населением более 116 тыс. человек является единственным моногородом Ставропольского края, градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот". Решение о создании территории опережающего развития "Невинномысск" принято правительством РФ в декабре 2017 года.