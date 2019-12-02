Минфин и ЦБ обсудят сокращение отложенных покупок валюты

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Минфин обсудит с ЦБ возможность сокращения отложенных покупок валюты на рынке за счет трат из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Владимир Колычев.

"У ЦБ есть свои покупки вне рамок бюджетного правила сейчас, так называемые докупки, которые осенью не покупали. Мы обсудим с ЦБ тему просто компенсации за счет этих докупок того, что нужно было бы приобрести российскую валюту для целей финансирования российских проектов. Таким образом, на рынке останутся только покупки в рамках бюджетного правила, что существенно упростит понимание рыночных участников. Это пока не решение, это мы обсуждаем с Центральным банком", - сказал чиновник.

В соответствии с бюджетным правилом, Минфин ежемесячно покупает валюту на дополнительные доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель, эту валюту Минфин направляет в резервы. ЦБ РФ выступает агентом Минфина по закупкам на открытом рынке.

В августе 2018 года ЦБ временно отказался от этой практики из-за волатильности на рынке и резкого ослабления рубля из-за американских санкций, Минфин стал покупать валюту напрямую у ЦБ без совершения эквивалентных сделок на внутреннем рынке. С 15 января 2019 года ЦБ вернулся на валютный рынок, а с 1 февраля - приступил к отложенным в прошедшем году покупкам валюты для Минфина.

Замминистра финансов отметил, что ЦБ, скорее всего, будет сокращать покупки валюты на сумму, эквивалентную объему ожидаемых трат из ФНБ.

"Размеры похожи. У Центрального банка останется там порядка 1,4 трлн рублей или поменьше на ближайшие два года. А из ФНБ предполагается лимит 1 трлн рублей на три года. Возможно, ближайшие полгода Центральный банк продолжит [отложенные покупки], а когда эти объемы сравняются, можно будет взаимоучесть", - подчеркнул Колычев.

Приступить к инвестициям из ФНБ, в котором накапливаются нефтегазовые доходы, правительство может, когда его ликвидная часть превысит 7% ВВП. По данным Минфина, 1 ноября объем ФНБ превысил 7,9 трлн рублей, или 7,3% ВВП. Минфин прогнозирует, что к концу 2020 года объем ФНБ достигнет 8,5% ВВП.

В конце ноября Минфин направил в правительство концепцию инвестирования средств ФНБ. Стратегия предполагает два варианта: вложения в зарубежные активы, чтобы избежать давления на курс рубля и на инфляцию, или во внутренние активы, в проекты, которые генерирует дополнительный инвестиционный спрос частного бизнеса.