Британская Flylogix провела мониторинг подводного кабеля National Grid с помощью дронов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Британский провайдер услуг по мониторингу объектов с помощью беспилотных летательных аппаратов Flylogix завершила проект по инспектированию подводных кабельных коммуникаций энергетической компании National Grid между Францией и Великобританией, сообщается на сайте Flylogix.

"Инспектируемый регион - один из наиболее загруженных с точки зрения проходимости коммерческих, грузовых и рыболовных судов. Расширение возможностей мониторинга объектов с помощью беспилотников - важный шаг для обеспечения безопасности сети", - отметил операционный директор Flylogix Эд Клэй.

В рамках проекта компания обеспечила видеосъемку кабельных инсталляций France-Angleterre 2 (IFA2) для оценки рисков и механических повреждений. Мониторинг проводился с помощью дронов, оснащенных видеокамерами высокого разрешения, на территории за пределами зон видимости в одном из наиболее загруженных морских и авиационных районов Великобритании.

IFA2 обеспечивает трансграничное электрическое соединение между Англией и Францией, протяженностью в 240 км, более 200 км из которых находится под водой. Кабель пролегает между Нижней Нормандией на Юго-Западе Франции и графством Гэмпшир на юге Великобритании и обладает пропускной способностью в 1000 МВт при напряжении в 320 кВ.