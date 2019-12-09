Бизнес в новом качестве

"Свердловская область является одним из лидеров в развитии системы поддержки малого и среднего предпринимательства. По объемам финансовой поддержки регион занимает первые места среди субъектов РФ. И во многом это происходит благодаря тому, что область большое внимание уделяет цифровизации работы с бизнесом", - сообщили в пресс-службе СОФПП.

"Сегодня все усилия направлены на то, чтобы людям, заинтересованным в ведении собственного дела, максимально облегчить доступ к имеющимся в регионе ресурсам. Так, в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле в центрах "Мой бизнес" можно в режиме одного окна получить порядка 100 услуг. При этом за счет цифровизации процессов качество и скорость сервисов отвечают самым высоким требованиям", - подчеркнула министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

В министерстве инвестиций и развития Свердловской области подчеркнули, что новые элементы инфраструктуры органично дополнили созданную ранее систему: в регионе действуют различные институты развития бизнеса, в том числе венчурный фонд, агентство по привлечению инвестиций, Корпорация развития Среднего Урала, основную работу с малым и средним бизнесом проводит Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, на базе которого созданы центр поддержки экспорта, центр развития франчайзинга, центр развития социального предпринимательства, фонд микрофинансирования, гарантийный фонд и региональный центр "Мой бизнес".

2019 год прошел для региона во многом под знаком развития предпринимательства. Свердловская область стала лидером по объему финансирования из федерального бюджета программ поддержки малого и среднего бизнеса - 1,3 млрд из 69 млрд рублей пришли в регион. "Подводя итоги года, мы видим, что самыми распространенными эпитетами стали "новое" и "впервые". Мы добавили новые элементы в экосистему поддержки предпринимательства, новые форматы и практики взаимодействия с бизнес-сообществом, впервые принимали у себя федеральные и межрегиональные предпринимательские форумы. Назову только то, что было сразу принято предпринимательским сообществом, потому что отвечает запросу предпринимателей на полезность и скорость реакции: "Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области", Центр развития франчайзинга - первый в России, "Точка кипения", "Инвестбарометр", "Открытый диалог", форумы для предпринимателей "Цифровая эволюция бизнеса" и "Мой бизнес", форум-выставка "Франчайзинг. Регионы. Урал", семинар Ицхака Адизеса "Как построить несокрушимую компанию". Сейчас мы имеем современную и быстро обучающуюся инфраструктуру поддержки предпринимательства, чтобы в малом и среднем бизнесе появлялось все больше несокрушимых компаний", - комментирует министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

На встрече с предпринимателями на базе диалог-площадки "Точка кипения" губернатор Евгений Куйвашев отметил, что нацпроект позволит достичь нового качества в сфере МСП. "Реализация национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства дает нам возможность добиться нового качества в этой работе, внедрить новые эффективные механизмы поддержки бизнеса. В этом году общий объем финансирования региональных проектов, направленных на поддержку малых и средних предпринимателей, составляет более полутора миллиарда рублей. Тем не менее, еще немало предстоит сделать для улучшения делового климата", - заявил глава региона.

О центрах "Мой бизнес" и других сервисах и площадках, которые помогают предпринимателям, - в материале ТАСС.

В частности, владелец компании по пошиву мужской одежды Дмитрий Шишкин рассказал о востребованности центров по сопровождению бизнеса, где можно оперативно решать проблемы предпринимателей. "В Центре "Мой бизнес" быстро помогают консультациями, есть пример очень оперативной и своевременной финансовой поддержки, которая дала возможность быстро сработать по знаковым контрактам", - подчеркнул бизнесмен. А по мнению свердловского бизнес-омбудсмена Елены Артюх, залогом успеха является разумное сочетание как платформенных решений для оперативного получения информации и обращения за услугой, так и живое общение, семинары, консультации. "В регионе мы видим заинтересованность и реальные действия губернатора и правительства в обоих направлениях", - считает омбудсмен.

Почти каждый третий трудоспособный житель Свердловской области сегодня работает в сфере малого и среднего предпринимательства. Число людей, занятых в малом бизнесе, к 2024 году должно увеличиться с 640 тыс. до 800 тыс. человек. Основными механизмами реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", по мнению опрошенных ТАСС экспертов, являются различные финансовые и нефинансовые инструменты, разрабатываемые правительством, цифровизация бизнеса, а также площадки для эффективного диалога власти и предпринимателей.

Принцип "единого окна"

Одним из примеров работы в направлении автоматизации и цифровизации системы взаимодействия предпринимателей с чиновниками в пресс-службе СОФПП назвали создание центров "Мой бизнес" под кураторством СОФПП.

"Создание центров "Мой бизнес", несомненно, привлекает внимание предпринимателей к тому, что делает государство в сфере развития предпринимательства. В августе этого года мы открыли в Нижнем Тагиле новый центр "Мой бизнес". До этого наш фонд вел работу с предпринимателями на этой территории без малого 20 лет. И за это время добился значительных успехов. Тем не менее, с открытием центров "Мой бизнес" мы отмечаем резкий рост количества общения предпринимателей со структурой поддержки. Практически ежедневно мы проводим на этой площадке различные бизнес-мероприятия: встречи с успешными предпринимателями, форумы, тренинги. Активно работает коворкинг. Высоким спросом пользуются услуги МФЦ", - сказал директор СОФПП Илья Сулла.

По принципу "единого окна" там аккумулированы все муниципальные и государственные услуги для бизнеса и инструменты поддержки, например, такие как: регистрация предприятия, оформление сделок с недвижимостью, льготные займы, гарантийная поддержка, консультации уполномоченного по защите прав предпринимателей, поддержка экспортеров, повышение квалификации, бесплатное обучение.

Владелец ГК "Портновская мануфактура SHISHKIN" Дмитрий Шишкин рассказал, что тесное взаимодействие со Свердловским фондом развития предпринимательства дает возможность решать вопросы и сложные ситуации, используя существующие продукты. "Обращаемся, когда нужна поддержка по вопросам участия в российских и международных мероприятиях. В целом конструктивно настроены, видно, что стараются помочь бизнесу в рамках действующих мер поддержки", - подчеркнул бизнесмен.

Центр, созданный в августе этого года в Нижнем Тагиле, является уникальным не только для Свердловской области, но и для страны, подчеркнули в пресс-службе СОФПП. Он стал вторым в Свердловской области и является одним из самых крупных в стране - его общая площадь превышает 800 квадратных метров. Здесь расположен коворкинг и лекторий на 100 мест.

С момента открытия центров (январь 2019 года для Екатеринбурга и август 2019 года для Нижнего Тагила) общее количество оказанных ими услуг составило 1255, из них 710 - в областном центре и 545 - в Нижнем Тагиле.

Электронные сервисы

"Цифровизация существенно повышает эффективность работы с молодыми предпринимателями. Внедрение цифровых технологий положительно влияет на имидж органов власти и институтов развития. Кроме того, развитие цифровых технологий позволяет оперативно взаимодействовать с бизнесменами, которые работают в малых городах Свердловской области", - отмечают в СОФПП.

В пресс-службе фонда подчеркнули, что открытие центров "Мой бизнес" - не единственная инициатива СОФПП, направленная на облегчение диалога власти и бизнеса с помощью современных технологий.

"Сейчас все заявки на поддержку подаются в электронном виде через личный кабинет предпринимателя. В 2019 году запущен новый личный кабинет, более эргономичный и удобный для бизнеса. Он был доработан с учетом обратной связи от предпринимателей. Из нового: появилось смс-информирование о статусе заявок, оформление заявок здесь и сейчас без приложения документов и сканов, онлайн-консультирование в личном кабинете на любом этапе подачи заявки, авторизация через Госуслуги", - рассказали в пресс-службе фонда.

Все данные, которые предприниматель заносит в личном кабинете при подаче заявки, автоматически попадают в так называемый "кредитный конвейер". Это банковская технология, которая позволяет за несколько секунд проверить предпринимателя по нескольким десяткам баз данных: есть ли у предпринимателя задолженность по налогам, есть ли обременение по залогам, верность указанных паспортных данных, кредитная история и многое другое. Цифровизация процесса экспертизы позволила сократить сроки рассмотрения заявок с нескольких недель до нескольких дней.

"Я пользовался различными формами поддержки фонда - как финансовыми, так и нефинансовыми. Через личный кабинет я получил кредит и поддержку экспортного отдела фонда. Вообще все взаимодействие происходило через личный кабинет - любая наша заявка подавалась именно там, обмен документами идет также через него. Это достаточно удобно и быстро", - рассказал тим-лидер компании Koffer Павел Лебедев. Компания занимается дистрибуцией автоаксессуаров, а также производством аксессуаров для автомобильного туризма.

В следующем году появится мобильное приложение SmartFond, которое позволит загружать предпринимателю все данные для проверки дистанционно, а специалистам фонда - буквально с колес в приложении отмечать результаты проверки, если все-таки возникнет в ней необходимость.

"Сейчас мы собираем большое количество информации и планируем использовать ее для комплексного анализа предпринимательства в регионе. Планируем расширить работы по изучению потребностей предпринимателей, начать проектировать и прогнозировать поведенческие сценарии наших бизнесменов, выявлять потенциальных клиентов и предлагать им инструменты, подобранные под их интересы. Для этого будем использовать различные разработки по анализу социальных сетей", - подытожили в пресс-службе СОФПП.

Дискуссионная площадка

Еще одной платформой для развития новых инициатив и проектов, взаимодействия чиновников и бизнеса в Екатеринбурге является площадка "Точка кипения". Цель этого проекта Министерства инвестиций и развития региона и Агентства стратегических инициатив - поддержка проектов развития региона. Организацией работы данной площадки занимается региональный институт развития - Свердловский венчурный фонд, финансируется проект из средств областного бюджета.

"По инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе налажен диалог между властью, бизнесом и обществом. Вопросы улучшения инвестиционного климата в регионе регулярно обсуждаются в формате открытой дискуссии между представителями бизнес-сообщества, чиновниками, федеральными и региональными экспертами в "Точке кипения". Сегодня интересы предпринимателей учитываются в первую очередь при разработке дорожных карт и программ развития. Рассматриваются частные вопросы бизнесменов - недавно мы опробовали новый формат, когда человек напрямую, без посредников может обратиться к министру или заместителю министра и буквально в течение пяти минут решить вопрос или получить алгоритм его решения", - рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

С министром согласен тим-лидер компании Koffer Павел Лебедев, который рассказал, что принимал участие в мероприятии "Точки кипения", в рамках которого была организована встреча с представителями различных министерств Свердловской области. "Суть была в том, чтобы попасть на прием к министру или замминистра. Непосредственно на мероприятии выделялось на каждую встречу пять минут, и можно было озвучить проблему или вопрос и тут же получить ответ или дорожную карту по решению вопроса", - рассказал предприниматель.

По определению программного директора "Точки кипения" в Екатеринбурге, д. э. н., профессора, директора бизнес-школы УрФУ Ларисы Малышевой, проект является независимой площадкой для общения всех заинтересованных сторон - от подростка, думающего о своем деле, до губернатора. "Изначально "Точке кипения" в Екатеринбурге АСИ и правительством региона заданы четкие приоритеты и направления работы. В повестке - акселерация проектов, цифровизация, развитие талантов, образование будущего, лидеры региона, Клубы мышления, нацпроекты, развитие региона и Национальная технологическая инициатива (НТИ)", - сказала Малышева.

Многие мероприятия, подчеркнула Малышева, направлены на поиск взаимных интересов представителей бизнеса и власти, предпринимателей и институтов развития, сферы образования, талантливой молодежи и работодателей. "Можно с уверенностью сказать, что "Точка кипения" - площадка для эффективного диалога власти и предпринимательского сообщества", - считает программный директор площадки.

Вице-президент союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Владимир Лобок отметил, что сейчас есть потребность в новых идеях, почему и возникают такие проекты, как "Точка кипения". Поиск вариантов, по мнению Лобока, идет и со стороны власти, и со стороны бизнеса. "Сейчас у молодых людей, которые заканчивают вузы, появился интерес, как открыть свое дело. И у них зачастую нет понятия о формах господдержки предпринимательства", - заключает Лобок.

На площадке проводятся открытые встречи, правительственные чтения, стратегические сессии. В конце ноября именно на площадке "Точки кипения" состоялась встреча губернатора Свердловской области с предпринимателями в рамках реализации проектной инициативы "Прямой контакт с губернатором" по направлению "Развитие малого предпринимательства" программы "Пятилетка развития" Свердловской области на 2017-2021 гг. в формате расширенного заседания общественного экспертного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской области.

Основатель и владелец модельного агентства Not models Татьяна Никишова прошла курс обучения на базе проекта "Точка кипения" в рамках программы "Женское предпринимательство. Акселератор идей". "Обязательно надо устраивать такие мероприятия, чтобы общение происходило в более доступной для бизнеса форме", - подчеркнула предприниматель.

Обратная связь

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх отметила, что предприниматели действительно говорят о том, что при наличии желания нет проблем найти нужную информацию или удаленно получить доступ к оказанию тех или иных муниципальных или государственных услуг. Для этого существует множество платформенных решений.

Обратная сторона медали, связанная с масштабной цифровизацией, отмечает Артюх, - необходимость иметь огромное количество личных кабинетов, паролей, что становится неудобным. Следующий уровень запросов бизнеса - создание интеграторов и агрегаторов, чтобы в одном портале легко можно было бы получать информацию из всех источников, получать услуги, консультации, общаться с профсообществом.

"Еще один аспект - это работа "физических" площадок. Я поддерживаю тему с созданием центров "Мой бизнес". Несмотря на все виртуальное общение и экономию ресурсов, все-таки живое общение, получение консультаций, коворкинг, семинары - это тоже востребовано", - сказала уполномоченный по защите прав предпринимателей и подчеркнула, что у нее есть соглашения с центрами "Мой бизнес", где с начала сентября проводятся очные консультации.