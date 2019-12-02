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Глава ЕЦБ: создание официальной цифровой валюты ЕС позволит усилить позиции евро в мире

Кристин Лагард отметила, что это также может "подорвать стабильность глобальной финансовой системы"

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Европейский Центробанк (ЕЦБ) изучает возможности и риски запуска официальной европейской цифровой валюты, что пойдет на благо всем в зоне евро и позволит усилить позиции евро в мире, однако одновременно может подорвать стабильность глобальной финансовой системы. Об этом заявила в понедельник глава ЕЦБ Кристин Лагард на слушаниях в Европарламенте.

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"Европейский центробанк в полностью независимом режиме оценивает выгоды создания цифровой валюты ЕЦБ для европейских граждан и мировой экономики. Однако создание этой валюты несет определенные риски, например она может изменить систему банковского мониторинга и ее влияние на реальную экономику, а также она может нарушить стабильность и функционирование глобальной финансовой системы, поэтому этот вопрос требует дальнейшего изучения. Наша цель - создание инновационной, надежной и интегрированной новой платежной системы в Европе. Это пойдет на пользу всем в зоне евро и значительно усилит позиции евро в мире", - заявила она.

В октябре Еврокомиссия рассмотрела и отклонила идею предоставления со стороны Евросоюза поддержки в выпуске криптовалюты Facebook Libra. Одним из главных аргументов брюссельских чиновников против этого проекта стали опасения, что ЕС может подорвать свои возможности финансового контроля в зоне евро. В этой связи институты ЕС начали обсуждать вопрос о запуске официальной криптовалюты Евросоюза, введение которой сохранило бы контроль ЕЦБ над валютно-финансовой политикой в зоне евро.

Теги
Лагард, Кристин
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