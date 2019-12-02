Медведев заявил о необходимости сохранения льгот граждан при "регуляторной гильотине"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил необходимость сохранения льгот граждан в рамках реализации "регуляторной гильотины".

"В новой системе государственного контроля не должно быть места устаревшим, подчас даже абсурдным требованиям. Но я об этом сразу сказал и еще раз хочу повторить: нужно быть максимально аккуратными с теми нормами, где закреплены действующие права, полномочия и льготы, касающиеся граждан. Все эти льготы должны сохраниться", - сказал Медведев на расширенном совещании по вопросу реализации реформы контрольно-надзорной деятельности.

Премьер добавил, что необходимо актуализировать информацию в части советского законодательства. "То, что касается советского законодательства, многое приходится делать вручную, перечитывать эти документы на бумаге <...> Информация не актуализировалась. Нет единого архива ведомственных актов, поэтому в этой системе тоже нужно внедрять современные технологии", - сказал Медведев.

"Нужно постараться эту систему цифровизировать, особенно в той части, в которой она останется. Я такое поручение попросил бы подготовить. Потребуются средства, нужно эти средства определить", - заключил премьер.

Взаимодействие с Госдумой и Совфедом

Медведев сообщил, что правительство внесет в Госдуму два законопроекта - "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле, надзоре и муниципальном контроле". По словам премьера, он подписал в понедельник решение правительства о внесении законопроектов в Госдуму.

"Два документа уже подготовлены. Я сегодня подписал решение правительства об их внесении в Госдуму - это проекты федеральных законов "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле, надзоре и муниципальном контроле", - сказал Медведев на расширенном совещании по вопросу реализации реформы контрольно-надзорной деятельности.

Медведев поручил наладить совместную работу по законопроектам между аппаратом правительства, Госдумой и с Советом Федераций. "Попросил бы наладить совместную работу по законопроектам между аппаратом правительства, Госдумой, впоследствии с Советом Федерации. Нужно искать взаимоприемлемые решения, потому что там довольно много еще сложных вопросов", - сказал премьер-министр.