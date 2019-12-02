Путин подписал закон о предустановке российского софта на смартфоны и компьютеры

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту закона, при продаже отдельных видов технически сложных товаров потребителю обеспечивается возможность использовать такие товары с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин. Перечень технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки будет определять правительство РФ.

Как пояснил на заседании профильного комитета Совфеда по экономической политике в пятницу член этого комитета Алексей Синицын, который представлял перед сенаторами документ, аргументом за принятие закона является необходимость обеспечить российским IT-компаниям возможность для продвижения их продукции и технологий. Он считает, что в основу документа легла ситуация с китайской компанией Huawei, когда правительство США ввело санкции и ограничило доступ к программному обеспечению производителя. Правительство РФ поддержало документ.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) в минувшую пятницу обратилась к президенту РФ с просьбой отклонить закон, поскольку он, по мнению авторов письма, окажет негативное воздействие на отрасль, ухудшит конкурентную ситуацию в сфере российского программного обеспечения, приведет к ее монополизации.

В настоящее время в Госдуму также внесен законопроект об ответственности за продажу технически сложных товаров без предварительно установленного российского программного обеспечения. Документом предлагается установить штрафные санкции за нарушение установленных требований по предустановке российского программного обеспечения в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 200 тыс. рублей для юридических лиц. Рассматривать дела об административных правонарушениях будет Роспотребнадзор.