Исследование: банковская карта есть у более чем половины российских подростков

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более половины российских подростков являются обладателями банковской карты, оформленной либо на родителей, либо на свое имя. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками платежной системой "Мир".

"С 12 лет почти у всех подростков появляются деньги - как в наличной, так и в безналичной формах. 51% респондентов чаще расплачиваются наличными, 24% в равной степени наличными и картой, 25% - преимущественно картой. Тем не менее, практически у всех участников опроса есть опыт безналичной оплаты - банковская карта есть у 55% подростков. Из них у половины это карта, оформленная на их имя, а не родительская или "дочерняя" от родительской", - говорится в исследовании.

Все опрошенные подростки получают деньги от родителей, а примерно каждый четвертый в возрасте 15-17 лет уже начинает подрабатывать. Средняя сумма "поступлений" в месяц составляет 7,7 тыс. рублей, из которых на карманные расходы в среднем приходится 2,5 тыс., и столько же - на поручения, такие как покупка продуктов магазине.

Карманные деньги идут преимущественно на еду и напитки (68%), развлечения, например, билеты в кино (54%), а также походы в кафе и рестораны (43%). При этом, как правило, большинство родителей контролируют расходы ребенка. При появлении у подростка собственной банковской карты уровень контроля родителей, как правило, снижается.

Наличные или карта?

По словам начальника отдела маркетинговых исследований и аналитики платежной системы "Мир" Ирины Лобановой, взрослые и дети расходятся во мнении о том, какие покупки лучше оплачивать картой, а какие наличными. Старшее поколение считает, что безналично нужно оплачивать мелкие покупки. Подростки в свою очередь думают, что карту лучше использовать для сумм от 500 рублей.

Также Лобанова, комментируя финансовое поведение подростков, отмечает, что в разрезе трат "можно говорить о некотором гендерном различии". Так, девушки раньше, чем юноши, начинают проявлять самостоятельность в финансовом поведении и лично совершать бытовые покупки. После 15 лет на них зачастую перекладывают и некоторые семейные финансовые обязанности, такие как оплата интернета, покупка корма для домашних животных, оплата ЖКХ и прочее.

Молодые люди же зачастую ограничиваются покупкой снеков и развлечений для себя и в целом менее рационально относятся к тратам и склонны к импульсивным покупкам, добавила глава отдела маркетинговых исследований.

Накопить на гаджет

Авторы исследования отмечают, что большинство подростков откладывают деньги, чтобы приобрести гаджет или одежду. При этом средняя сумма сбережений составляет 6 тыс. рублей.

"57% респондентов откладывают деньги. Основная цель накоплений - гаджеты (40%) и одежда (34%), при этом 39% подростков откладывают деньги просто "про запас", без конкретной цели. Средняя сумма накоплений участников опроса - 6 тыс. рублей, большинство (63%) хранит эти средства наличными", - говорится в исследовании.

Переводить свои сбережения в банк подростки не готовы, поскольку, на их взгляд, сумма накоплений недостаточно велика - хранить на счете имеет смысл суммы больше 20 тыс. рублей, которыми они не располагают.

Помимо этого, согласно данным исследования, 27% подростков активно вовлечены в финансовую активность своей семьи: участвуют в решениях о крупных покупках или даже в планирование семейного бюджета. При этом первый серьезный финансовый вопрос, в который вовлекается подросток 15-17 лет, касается обучения в вузе на коммерческой основе.

Количественное исследование проводилось путем личных формализованных интервью в присутствии родителей, репрезентативная выборка - 501 человек.