Медведев раскритиковал министерства за медленную работу по реформе КНД

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Не все министерства оперативно ведут работу по реализации реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД), заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Пока далеко не все министерства подошли к своим задачам одинаково. Пока не разработаны новые структуры нормативного регулирования по реализации "регуляторной гильотины", либо сделали это не по всем видам своего надзора и контроля, в зависимости от того, что есть у ведомства", - сказал Медведев в понедельник на расширенном совещании по вопросу реализации реформы контрольно-надзорной деятельности.

Премьер обратил внимание на недостаточные темпы подготовки проектов постановлений по отмене устаревших мер. "Недостаточными темпами идет подготовка проектов постановлений по отмене устаревших мер. Уважаемые коллеги, такого быть не должно, времени немного. Формальный подход здесь недопустим", - сказал Медведев.

"МВД, Минздрав, Минсельхоз, Минэкономразвития разработали структуры не по всем видам контроля и надзора, которые должны быть сохранены. В Минэнерго такая структура вообще ни по одному виду контроля не представлена, в Минпросвещения и Минэнерго не подготовлены проекты постановлений ни по одному виду контроля. Минтрудом, МВД, Минэкономразвития, Минфином, Минприроды, Роспотребнадзором представлены проекты постановлений пока не по всем видам контроля", - отметил председатель правительства.