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Путин подписал закон, который вводит "гонорар успеха" для адвокатов

Это правило не будет касаться юридической помощи по уголовному делу и по делу об административном правонарушении

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает новый порядок тестирования адвокатов и дает возможность устанавливать вознаграждение для них в зависимости от результата оказания юридической помощи. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он вступит в силу с 1 марта 2020 года, за исключением отдельных его положений.

Изменения вносятся в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ. В частности, предусматривается возможность включения в соглашение об оказании юридической помощи условия, согласно которому размер выплаты доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи. Однако это правило не будет касаться юридической помощи по уголовному делу и по делу об административном правонарушении.

Согласно закону, тестирование в рамках квалификационного экзамена на получение статуса адвоката будет проводиться через единую автоматизированную информационную систему, которая призвана гарантировать анонимность проверки результатов. Требования к этой системе устанавливаются советом Федеральной палаты адвокатов. Эта норма нового закона вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Документ предусматривает, что дела между адвокатами будут распределяться на территории всей страны с помощью автоматизированной информационной системы в том случае, если адвокаты становятся защитниками по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда.

Максимальная численность совета Федеральной палаты адвокатов увеличивается с 30 до 33 человек. Требуемый сейчас пятилетний стаж адвокатской деятельности, необходимый для учреждения адвокатского кабинета или коллегии адвокатов, уменьшается до трех лет. Вводится запрет на одновременное занятие одним и тем же лицом должностей члена совета адвокатской палаты субъекта РФ и члена квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта РФ.

Лишение статуса адвоката

Закон запрещает быть представителем в суде лицу, лишенному статуса адвоката в связи со вступившим в законную силу приговором суда о признании его виновным в совершении умышленного преступления, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, за нарушение норм кодекса профессиональной этики адвоката, а также за незаконное использование или разглашение информации, связанной с оказанием квалифицированной юридической помощи своему доверителю. Исключения составят лишь случаи, когда бывший адвокат участвует в процессе в качестве законного представителя.

Закон также устанавливает порядок рассмотрения дисциплинарного дела в Федеральной палате адвокатов. В частности, решение совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката в течение месяца может быть обжаловано в Федеральную палату адвокатов лицом, которого лишили этого статуса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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