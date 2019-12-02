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Путин подписал закон о порядке разработки прейскурантов на драгоценные камни

Документ закрепляет за Минфином полномочия по утверждению прейскурантов на драгоценные камни и по установлению порядка их разработки и утверждения

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Минфин РФ полномочиями по порядку разработки прейскурантов на драгоценные камни. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно Налоговому кодексу РФ, для исчисления налога на добычу полезных ископаемых оценка стоимости добытых драгоценных камней производится исходя из их первичной оценки, проводимой в соответствии с законодательством о драгметаллах и драгоценных камнях. Первичная оценка драгоценных камней - завершающая часть технологического процесса обогащения, обеспечивающая оценку драгоценных камней на основании прейскурантов, применяемых для оценки аналогичных сортов минерального сырья на мировом рынке.

Порядок разработки и утверждения прейскурантов на драгоценные камни до сих пор законодательно не был установлен. При рассмотрении вопроса о целесообразности изменения прейскурантов Минфином РФ используются следующие данные: конкурсные продажи алмазов и бриллиантов группы АК "Алроса" на внутреннем и внешнем рынках, данные Гохрана по государственному контролю ввоза и вывоза, данные Гохрана о продажах драгоценных камней на внутреннем и внешнем рынках, данные ФГУП "Внешнеторговое объединение "Алмазювелирэкспорт" о продажах драгоценных камней на внешнем рынке.

Новый закон закрепляет за Министерством финансов России полномочия по утверждению прейскурантов на драгоценные камни и по установлению порядка их разработки и утверждения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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