Калининградские власти привлекут нескольких инвесторов в проект игорной зоны "Янтарная"

КАЛИНИНГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области решили разделить территорию игорной зоны "Янтарная" на несколько земельных участков для привлечения к реализации проекта нескольких инвесторов, сообщил ТАСС в понедельник заместитель председателя областного правительства Гарри Гольдман.

Ранее инвестиционное соглашение и договор аренды земли были заключены с компанией "Анклав-39", выступавшей единственным инвестором первого этапа проекта.

"На текущий момент договор аренды земельного участка и инвестиционное соглашение с ООО "Анклав-39" расторгнуты. Учитывая большой объем финансовых вложений, связанных с реализацией проекта по созданию игорной зоны ["Янтарная"] на одном земельном участке площадью в 99,5 гектаров, принято решение о разделе указанной территории на несколько земельных участков для снижения экономических рисков и возможности привлечения в проект нескольких инвесторов", - сказал Гольдман.

Первый этап проекта предполагал открытие залов казино, ресторанов, баров и сценической площадки. Первый зал игровых автоматов Magic Crystal открылся в "Янтарной" 9 апреля 2016 года. 10 февраля 2017 года на этой территории открылось казино Sobranie с общим залом площадью 3600 кв. м., залами для привилегированных гостей, концертной сценой и двумя ресторанами. Таким образом, часть обязательств по развитию первого этапа проекта инвестор выполнил. "В целом мы довольны и объемом инвестиций, и налоговыми поступлениями от игорного бизнеса", - сказал замглавы правительства.

Второй этап предполагает строительство отеля, конференц-центра, медицинского SPA комплекса, "скай-казино" и бар-клуба, зоны для прогулок. На этом этапе могут привлечь инвесторов, не обязательно связанных с игорным бизнесом, что не исключает развитие и этого направления, в том числе компанией "Анклав-39", уточнил Гольдман.

Он отметил, что с точки зрения налогов и других платежей в бюджет, игорная зона уже показала эффективность. С начала реализации проекта областной бюджет получил почти 80 млн рублей арендной платы. Поступления налога на игорный бизнес составили с 2016 года почти 250 млн рублей, отметил он.