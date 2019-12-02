В Калужской области запустили роботизированную линию для производства овсяных хлопьев

ТАСС, 2 декабря. Роботизированная линия производства и расфасовки овсяных хлопьев мощностью 40 тыс. т в год запущена в поселке Детчино Калужской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"2 декабря в поселке Детчино Малоярославецкого района на предприятии "Русский продукт" состоялась торжественная церемония запуска новой роботизированной линии по производству и расфасовке овсяных хлопьев. Мощность новой роботизированной линии составит порядка 40 тыс. т готовой продукции в год. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил свыше 170 млн рублей", - говорится в сообщении.

Роботизированная линия позволит расширить ассортимент продукции и увеличить производительность фасовочной линии до 20%. В пресс-службе правительства региона отметили, что для этого проекты было специально изготовлено оборудование, которому в России аналогов нет.

"В свое время детчинский комбинат овощных концентратов был создан как передовое высокотехнологичное производство. Это модернизация существующего производства, повышение конкурентоспособности нашей продукции", - сказал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на церемонии открытия.

По данным пресс-службы правительства Калужской области, в регионе предприятия "Русского продукта" работают с 1996 года. Первая модернизация производства была проведена в 2002 году, за 17 лет в расширение и обновление линий было вложено почти 1,4 млрд рублей. Продукцию компании можно купить в 70 тыс. торговых точках на всей территории России, а также в странах СНГ и дальнего зарубежья.