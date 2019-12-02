Строительство ветропарков в Калмыкии профинансирует Газпромбанк

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Газпромбанк и портфельная компания Фонда развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд, созданный на паритетной основе ПАО "Фортум" и АО "Роснано") подписали кредитное соглашение в целях финансирования проекта строительства двух ветропарков суммарной мощностью 200 МВт в Калмыкии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба кредитной организации.

Ветропарки начнут поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в четвертом квартале 2020 года.

"Сделка по участию в финансировании ветропарков в Калмыкии подтверждает высокий интерес банка к проектам в области "зеленой энергетики". Важно отметить, что строительство ветроэлектростанции в Республике Калмыкии - это уже второй проект крупнейшего участника новой отрасли, Фонда развития ветроэнергетики, проинвестированный Газпромбанком на принципах проектного финансирования. Заключенное соглашение укрепляет партнерское и взаимовыгодное сотрудничество между банком и фондом", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правления Газпромбанка Алексея Белоуса.

Кредитные средства будут предоставлены портфельной компании Фонда развития ветроэнергетики - ООО "Четвертый Ветропарк ФРВ" - на основе принципов проектного финансирования, согласно которым ключевым денежным потоком для обслуживания долга будет служить выручка по договорам о предоставлении мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии. Ранее Газпромбанк заключил сделку по финансированию ООО "Первый Ветропарк ФРВ".

"Развитие возобновляемой энергетики - один из главных трендов в российской электроэнергетической отрасли. Целевой объем ввода ветроэлектростанций в России до 2024 года составляет около 3300 МВт. Из них 1823 МВт, или 55% от всего объема, - это проекты Фонда развития ветроэнергетики. Плодотворное сотрудничество с Газпромбанком дает нам важный финансовый инструмент для реализации амбициозных инвестиционных планов", - сказал член совета директоров УК "Ветроэнергетика" Марио Мацидовски.

Об участниках проекта

Фонд развития ветроэнергетики создан партнерами в целях инвестирования в строительство ветропарков. Управление Фондом осуществляет УК "Ветроэнергетика", принадлежащая ПАО "Фортум" и ООО "УК "Роснано" в равных долях.

По результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, фонд получил право на строительство 1823 МВт ветрогенерации. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в период 2019-2023 годов. Первым завершенным совместным проектом партнерства стала Ульяновская ВЭС-2 мощностью 50 МВт. Станция начала поставлять электроэнергию на ОРЭМ в январе 2019 года.

В данный момент компании фонда ведут строительство трех ветряных электростанций суммарной мощностью 300 МВт на территории Ростовской области.

УК "Роснано" выполняет функцию управления активами компании АО "Роснано", созданной 11 марта 2011 года в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. В настоящее время Группа "Роснано", которая включает АО "Роснано", ООО "УК "Роснано" и ФИОП, является частью системы российских институтов инновационного развития и инвестирует преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и продаж.

Газпромбанк - один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.