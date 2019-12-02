Потенциальные предприниматели Самарской области смогут проработать свои идеи с экспертами

САМАРА, 2 декабря. /ТАСС/. Потенциальные предприниматели Самарской области, планирующие реализовывать собственные стартап-проекты, смогут проработать свои идеи с экспертами и инвесторами. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального министерства экономического развития и инвестиций.

"7 и 8 декабря в Самаре пройдут стартап-выходные, на которые мы приглашаем всех, кто интересуется предпринимательством, вместе с экспертами проработать свои идеи и презентовать их инвесторам", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что на мероприятие, организованное совместно с областным центром инноваций StartupSamara, можно прийти как со своей идеей, так и дополнить собою команду с понравившейся идеей.

Как ожидается, участники детально проработают свои проекты, найдут инструменты и техники для их превращения в эффективно работающий бизнес. При этом каждая команда составит бизнес-модель, проверит ее на потенциальных клиентах и поймет - есть ли у такого стартапа будущее. "В финале участникам нужно презентовать проект и доказать жюри, что их идея - самая перспективная", - заметил собеседник агентства.

Он пояснил, что отдельное внимание в рамках мероприятия уделят получению необходимых знаний будущими предпринимателями. В частности, под руководством менторов и специалистов венчурного фонда команды изучат методики Customer Development, критерии и методы оценки рынка, получат навыки публичных выступлений, бизнес-моделирования и многое другое.

Мероприятием, где идеи начинают обрастать бизнес-моделью, назвал предстоящие стартап-выходные министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. "Это мероприятие, где идеи начинают обрастать бизнес-моделью, основатель подбирает команду и проводит исследования рынка и потребителей, участники делают первые шаги в технологический бизнес, и идея начинает превращаться в стартап", - приводит пресс-служба его слова.

В министерстве уточнили, что участие в мероприятии будет бесплатным, однако всем желающим необходимо заранее пройти регистрацию через официальный сайт мероприятия.