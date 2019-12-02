Эксперт: закон о хранении данных в РФ не должен негативно повлиять на российские компании

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Закон о многомиллионных штрафах за невыполнение требований о хранении в РФ персональных данных россиян не должен оказать негативного влияния на российские компании. Такое мнение высказала ТАСС директор Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан.

"Времени было достаточно дано для того, чтобы создать инфраструктуру для хранения персональных данных на территории РФ <…> Для российских компаний не будет каких-то неожиданностей, в принципе, изначально российские и выполняют эти требования. Для иностранных компаний, очевидно, потребуется создание дополнительной инфраструктуры", - сказала она, уточнив, что требования по необходимости наличия инфраструктуры действовали еще до принятия закона.

Также Дупан сообщила, что инициатива обсуждалась достаточно давно. "Она была достаточно взвешенным решением, потому что много смотрели на то, что происходит за рубежом <…> Поэтому нельзя сказать, что это ужесточение каких-то требований и возложение необоснованного бремени. В принципе, любой штраф, любое наказание - оно должно быть ощутимым. Когда компания думает - выполнять закон или нет, рассчитывает свои выгоды от выполнения закона и не выполнения, то ей должно быть невыгодно нарушать закон", - заключила эксперт.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит многомиллионные штрафы за невыполнение требований о хранении в РФ персональных данных россиян. Согласно документу, кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) дополняется нормой, согласно которой вводятся штрафные санкции для операторов, не выполнивших при сборе персональных данных россиян, в том числе через интернет, предусмотренное законом требование о систематизации и хранении информации в базах данных исключительно на территории РФ, то есть использовавших хранилища за рубежом. За такое правонарушение устанавливаются штрафы для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1 млн до 6 млн рублей.

В случае повторного нарушения штрафы увеличатся. Для граждан они составят от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 500 тыс. до 800 тыс. рублей, для юридических лиц - от 6 млн до 18 млн рублей. Кроме того, устанавливается наказание за повторное неисполнение оператором требования, согласно которому он должен уведомить федеральные органы о запуске новых программ для приема и обработки данных. Это правонарушение повлечет за собой штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для граждан. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических - от 500 тыс. до 1 млн рублей.