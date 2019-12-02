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Мантуров: предустановка российского ПО при грамотном подходе не увеличит цены на гаджеты

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предустановке российского софта на смартфоны и компьютеры

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российского потребителя, при грамотном подходе не приведет к росту цен на гаджеты, считает глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Новый закон уравняет право на доступ к потребителю отечественного и иностранного ПО. На текущий момент предустановлены только зарубежные приложения. Полагаем, что при грамотной организации процесса это не приведет к увеличению стоимости для покупателей гаджетов", - приводит пресс-служба слова министра.

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Закон был опубликован 2 декабря и вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Согласно тексту закона, при продаже отдельных видов технически сложных товаров потребителю обеспечивается возможность использовать такие товары с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин. Перечень технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки будет определять правительство РФ.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) 29 ноября обратилась к президенту РФ с просьбой отклонить закон, поскольку он, по мнению авторов письма, окажет негативное воздействие на отрасль, ухудшит конкурентную ситуацию в сфере российского программного обеспечения, приведет к ее монополизации.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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