Трамп: Бразилия и Аргентина действуют несправедливо по отношению к производителям в США

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Американская администрация повторно ввела таможенные пошлины на импортируемые из Бразилии и Аргентины алюминий и сталь, поскольку эти две страны действуют чрезвычайно несправедливо по отношению к производителям в США. С таким заявлением выступил в понедельник в беседе с журналистами в Белом доме перед отбытием на саммит НАТО в Лондоне президент США Дональд Трамп.

С точки зрения американского лидера, Бразилия "очень существенно обесценила свою валюту - на 10%". "Аргентина тоже", - отметил Трамп. "Я им давал значительную передышку с пошлинами. Теперь прекращаю, поскольку это [финансовая политика Аргентины и Бразилии] чрезвычайно несправедливо по отношению к нашим производителям, нашим фермерам. Наши сталелитейные компании и наши фермеры будут очень рады моему шагу", - сказал руководитель администрации США.

Ранее он объявил в своем Twitter о решении вновь ввести пошлины на экспортируемые Аргентиной и Бразилией в Соединенные Штаты алюминий и сталь. По словам Трампа, данное решение было выработано в связи с тем, что Аргентина и Бразилия проводят политику девальвации национальных валют, фактически предоставляя нечестным путем своим производителям конкурентные преимущества. Американский лидер призвал Федеральную резервную систему (центробанк) США действовать таким образом, чтобы другие "страны больше не получали преимуществ" от сильного доллара, "еще больше девальвируя собственные валюты".

Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий в размере 25% с 23 марта 2018 года. Ими с тех пор облагалась стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% действовали на импорт в США алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты. Россия в июне 2018 года подала иск в ВТО, обжаловав введение Соединенными Штатами дополнительных пошлин на сталь и алюминий.